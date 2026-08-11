Obama se burla de los adornos dorados que Trump añadió al Despacho Oval

El expresidente Barack Obama aprovechó una visita a una réplica del Despacho Oval para lanzar una indirecta sobre las remodelaciones realizadas por el presidente Donald Trump, especialmente por los numerosos detalles dorados que ahora decoran la Casa Blanca.

Obama aparece en un adelanto de su participación especial en el programa de HBO Max Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, donde recorre una recreación del Despacho Oval utilizada en un sketch protagonizado por Larry David.

Mientras observa la réplica, el expresidente elogia algunos de sus detalles, incluida una frutera similar a la que tenía durante su presidencia. “Buen trabajo con la recreación”, comenta antes de reparar en una diferencia.

“Quiero señalar que no hay ningún letrero dorado en el exterior que diga ‘Oficina Oval’”, dijo Obama con tono irónico, provocando las risas del equipo de producción.

“¡Es fantástico!”, había comentado previamente al observar la recreación. Después, ante su propia ocurrencia, añadió: “No puedo creer que no se me ocurriera”.

Trump ha llenado la Casa Blanca de detalles dorados

La referencia de Obama alude a uno de los cambios introducidos por Trump durante su actual mandato. En noviembre pasado comenzaron a difundirse imágenes de un letrero con letras doradas que identifica el Despacho Oval junto a la entrada de la sala, cerca del Jardín de las Rosas.

El letrero forma parte de una serie de elementos dorados incorporados a la decoración de la Casa Blanca. Entre ellos figuran detalles en el techo del Despacho Oval, la repisa de la chimenea y las puertas.

Cuando la presentadora de Fox News Laura Ingraham le preguntó el año pasado por los adornos dorados, Trump respondió: “Necesitaba un poco de vida”.

El presidente también ha impulsado otros cambios en el complejo presidencial. Entre los proyectos se encuentran la demolición del Ala Este para construir un salón de baile, actualmente objeto de una disputa legal; la transformación del Jardín de las Rosas en un patio y la creación de un llamado “Paseo de la Fama Presidencial” en la columnata.

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