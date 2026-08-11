Shakira, Maluma y más artistas reaccionan al terremoto en Colombia

El dolor por el terremoto que sacudió a Colombia también encontró eco en las voces más conocidas de su cultura. Shakira, Maluma, J Balvin, Juanes, Carlos Vives, Karol G, Sebastián Yatra y Sofía Vergara utilizaron sus redes sociales para acompañar a las personas afectadas y, en varios casos, pedir acciones concretas frente a la emergencia.

El sismo, de magnitud 7.4, ocurrió el lunes 10 de agosto a las 7:34 a.m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según los reportes más recientes, la tragedia ha dejado al menos 224 fallecidos y más de 570 heridos, además de graves daños en distintos departamentos del país.

Mensajes que llaman a permanecer unidos

Shakira llevó su mensaje a X y escribió: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”. La cantante también envió “fuerza y amor” y pidió seguir las indicaciones de las autoridades para colaborar con la atención a los damnificados. En otro mensaje, remarcó que “en momentos así los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”.

Maluma manifestó su “dolor” por lo ocurrido y envió “un abrazo al alma” a las familias de las víctimas. “Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”, expresó el artista.

J Balvin también compartió “mucha fuerza” para quienes atraviesan la emergencia, mientras Juanes puso el foco en la solidaridad: “Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia”, escribió. El cantante añadió que ya realizó una donación y animó a otras personas a sumarse.

Karol G y Sofía Vergara también se pronunciaron

Karol G expresó en Instagram su preocupación por las familias afectadas y afirmó: “Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre”. La artista agregó que desde su fundación “Con Cora” estaban trabajando para atender la emergencia y “encontrar la mejor manera de apoyar a las familias afectadas”.

Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia. ??

Acabo de hacer mi donación. Si quieres y puedes, por favor súmate ? cada aporte cuenta. Aquí toda la información ? pic.twitter.com/fFhPLf7D7j — JUANES (@JUANES) August 10, 2026

Sebastián Yatra, por su parte, escribió: “Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos”. Carlos Vives enfatizó que “cada aporte cuenta” y reforzó su mensaje haciendo un llamado a la unión: “Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros”.

Desde el mundo de la actuación, Sofía Vergara compartió una reflexión especialmente dirigida a quienes viven horas de miedo y pérdida: “Como colombiana siento profundamente el dolor de nuestra gente después de la pesadilla de hoy. A quienes hoy tienen miedo, a quienes han perdido tanto, a quienes buscan a sus seres queridos: no están solos”, manifestó.

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