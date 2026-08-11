Ninel Conde, Laura Flores y David Bisbal vivieron el sismo en Bogotá

Tres figuras conocidas de la música y la televisión coincidieron en Colombia cuando el fuerte movimiento telúrico alteró la tranquilidad de la mañana de este lunes 10 de agosto. Ninel Conde, Laura Flores y David Bisbal se encontraban en Bogotá y terminaron compartiendo con sus seguidores cómo enfrentaron el momento de incertidumbre.

La experiencia de Ninel Conde fue especialmente angustiante porque se encontraba en un piso 14. La artista contó que el movimiento fue tan prolongado que llegó a esconderse debajo de una mesa mientras intentaba comunicarse con su esposo.

“Buenos días, buenos y asustados, y terroríficos días, hoy nos despertó un terremoto horrible, no tienen idea del susto”, dijo.

“No sabíamos qué hacer porque estábamos en un piso 14. Duró como una hora ese terremoto, horas; me metí debajo de una mesa, me salía, decía ‘Dios mío’, le marqué a mi esposo, regresé abajo de la mesa y eso no dejaba de moverse. Yo pensé que iban a parar labores aquí, pero toda la gente está como si ni en cuenta, pero de verdad es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida y miren que he vivido en la Ciudad de México”, explicó.

Laura Flores lo sintió al aterrizar

Laura Flores, por su parte, estaba en el aeropuerto de Bogotá junto a su hija cuando comenzó el movimiento: “Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duró, duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto, por ahí de 6.4”, dijo en un reel de Instagram.

“En Bogotá casi nunca tiembla, no pasó nada, pero se movió todo. Lo que me sorprende es que acá no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores. Entonces espero que todo el mundo esté bien aquí en Colombia; el susto ya pasó”, agregó.

Antes de la final de “Operación Triunfo Estados Unidos”

David Bisbal estaba en la capital colombiana por sus compromisos como jurado de la edición 2026 de “Operación Triunfo Estados Unidos”. El cantante español logró registrar parte de lo ocurrido desde el lugar donde se encontraba, mientras una lámpara se movía de un lado a otro y las alarmas comenzaban a escucharse desde el exterior.

“Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío… Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para”, se le escucha decir en el video.

Horas después, el artista volvió a pronunciarse para explicar que el susto inicial fue fuerte, aunque en el edificio donde estaba no se registraron daños.

“Hola, mi gente. Bueno, pues, lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio, pero me di cuenta enseguida, después del minuto, aproximadamente, pues todo acabó. Empezaron a sonar las alarmas. Los edificios que estaban colindantes al mío y por suerte en Bogotá no sufrió nada, pero ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Calí y en otras ciudades del interior de Colombia ha sido muy fuerte”, dijo.

“Desde aquí quiero mandar un saludo muy fuerte a las personas afectadas y obviamente estamos todos con el corazón en el puño. Os mando un abrazo muy fuerte y vamos a estar informando acerca de las ayudas”, concluyó.

La experiencia de los tres terminó mostrando, desde distintos lugares de la capital colombiana, la sorpresa y el temor que provocó el fenómeno.

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