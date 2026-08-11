Taylor Swift entrará al Salón de la Fama de Compositores de Nashville

La cantante Taylor Swift será incluida en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville y se convertirá en la artista más joven en ingresar a este prestigioso grupo de compositores.

El Salón de la Fama de los Compositores de Nashville anunció que Swift se unirá a figuras como Johnny Cash, Dolly Parton, Loretta Lynn y Willie Nelson. Swift será incluida en la categoría de Compositores/Artistas Contemporáneos.

En junio de este año, la artista también ingresó al Salón de la Fama de los Compositores, logrando el hito de la artista más joven de la historia en lograrlo.

Mark Ford, director ejecutivo del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, leyó un mensaje de agradecimiento de Swift al anunciar que será incluida en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville.

Taylor Swift expresó el significado de Nashville en su proceso creativo como compositora y la influencia de esta ciudad en su música.

“Desde que empecé a escribir canciones de niña, siempre tuve en mente Nashville como el lugar perfecto. Quería aprender con y de los mejores, y sumergirme en una comunidad de narradores. Y, afortunadamente, Nashville resultó ser exactamente lo que soñaba: una ciudad que valora y prioriza el trabajo duro, la determinación y la imaginación, donde los compositores se presentan a trabajar cada día, incluso cuando la inspiración y la magia no están presentes. Ser homenajeada por esta ciudad que tanto amo es algo maravilloso y estoy muy agradecida”, dijo Swift en un comunicado leído por Ford.

Lyle Lovett también recibirá el premio al Compositor/Artista Veterano, Bruce Channel al Compositor Veterano, y Lee Thomas Miller y Shawn Camp a los Compositores Contemporáneos.

Swift y el resto de los homenajeados serán incorporados formalmente durante la 56.ª Gala del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, que se celebrará a finales de este año.

Al ser incluida en el Salón de la Fama de Compositores en Nueva York, Taylor Swift reconoció el sacrificio de sus padres y su familia para dejar su vida en Pensilvania y mudarse a Nashville para que ella pudiese perfeccionar su composición musical.

“Fue fácil elegir la composición de canciones por encima de todo lo demás en mi vida. Pero no debió ser fácil para mis padres y mi hermano mudarse con toda la familia desde Pensilvania a Nashville para que yo pudiera perfeccionar mi arte en la capital mundial de la composición”, explicó durante su discurso.

Su logro más emblemático hasta la fecha se consolida en los Premios Grammy, donde acumula 14 galardones y ostenta una marca histórica: es la primera artista en ganar cuatro veces la codiciada categoría de Álbum del Año, logro alcanzado gracias a los lanzamientos de Fearless, 1989, Folklore y Midnights.

Swift acumula alrededor de 40 galardones en los American Music Awards (AMAs), coronándose como una de las figuras más premiadas en la historia del evento. De forma paralela, suma más de 40 estatuillas en los Billboard Music Awards, manteniéndose en la cima como una de las máximas ganadoras de todos los tiempos.

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