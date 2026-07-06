Taylor Swift gana demanda por plagio que interpuso una poeta

Un juez federal de Florida desestimó una demanda que una poeta interpuso contra la cantante Taylor Swift por presunto plagio. La demanda fue presentada hace 14 meses por la artista llamada Kimberly Marasco, quien aseguraba que la cantante había copiado frases de sus poemas en una docena de sus canciones.

La jueza federal Aileen Cannon falló en contra de la demandante Kimberly Marasco y a favor de los demandados Swift, Aaron Dessner, Republic Records y Universal Music Group. Según explicó Cannon, “los poemas de la demandante no contienen expresiones protegibles y que, en cualquier caso, la demandante no ha alegado de manera convincente la existencia de plagio”.

Cannon escribió que el contenido de los poemas “equivale, como mucho, a ideas, metáforas, contextos y temas, ninguno de los cuales es un tema apropiado para la protección de derechos de autor”.

Los demandados aseguraron que la demanda interpuesta por Marasco fue “indiscriminada”, una calificación con la que coincidió la jueza federal,, ya que aseguró que la demanda presentó múltiples reclamaciones contra múltiples demandados sin especificar cuál de ellos es responsable de qué actos u omisiones”.

Este triunfo de Swift llega tres días después de que la cantante celebró su boda con el futbolista de la NFL Travis Kelce en una multitudinaria celebración en el Madison Square Garden en Nueva York.

Cientos de celebridades asistieron a la boda, la cual fue oficiada por el actor Adam Sandler. La celebración obligó a que las autoridades policiales desplegaran un dispositivo de seguridad en las adyacencias del emblemático recinto neoyorquino.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron primero en una íntima ceremonia civil en Tennessee, según informó Page Six, y luego hicieron una gran celebración con al menos mil personas en el Madison Square Garden.

La famosa pareja se comprometió en agosto de 2025 luego de dos años de noviazgo. Travis y Taylor publicaron fotos de la propuesta de matrimonio en Instagram, la cual se realizó en un jardín lleno de flores. Según reportes, la celebración de la boda tuvo una decoración inspirada en un jardín mágico.

La celebración contó con celebridades de alto perfil; entre ellos, Paul McCartney interpretó el clásico de los Beatles “I Want to Hold Your Hand” y Stevie Nicks también ofreció un show musical.

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