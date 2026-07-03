Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados: Adam Sandler ofició la boda

La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce se casaron oficialmente en una ceremonia celebrada el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden, según confirmó Rolling Stone.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad en Nueva York, la famosa pareja contrajo nupcias en el célebre recinto y, por si fuera poco, la boda fue oficiada por el actor Adam Sandler.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, la pareja usó atuendos nupciales diseñados por Christian Dior de alta costura.

El Madison Square Garden anunció la feliz noticia al publicar una foto en Instagram de la pantalla exterior del recinto que decía: “JUST&T MARRIED!” (Recién casados), con la “T&T” por Taylor y Travis.

La boda de la pareja se celebra poco menos de un año después de que anunciaran su compromiso tras dos años de noviazgo.

¿Quiénes asistieron a la boda?

La boda, celebrada en el Madison Square Garden, contó con la presencia de decenas de invitados de alto perfil vinculados con la industria musical, actuación, televisión y deportiva.

Algunas de las personas que asistieron fueron Ed Sheeran, Selena Gomez, las hermanas Haim, Sombr, Brad Paisley, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, el guitarrista de Rascal Flatts, Joe Don Rooney, y Maren Morris.

También asistieron Gigi Hadid, Lena Dunham y Zoë Kravitz, Marisa Hargitay, Dakota Johnson, Julianne Moore, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Charlie Day, Jessica Chastain, Nikki Glaser y Jimmy Fallon.

Taylor Swift y Travis Kelce organizaron una celebración íntima con 100 personas el jueves 2 de julio y este viernes fue la gran celebración que contó con al menos 1,000 invitados, según informó The New York Times.

Page Six informó también que la pareja se casó en una ceremonia civil en Nashville, Tennessee, antes de la gran celebración en Nueva York.

La boda obligó a un gran despliegue de efectivos de seguridad en las calles cercanas al recinto. Agentes del NYPD también informaron a Variety que habían sido notificados sobre una posible afluencia de fans de Taylor Swift, paparazzi y curiosos alrededor del lugar el 3 de julio. Asimismo, The Times informó que se solicitó un permiso en la ciudad para cerrar las calles aledañas al lugar entre el 2 de julio y el mediodía del 4 de julio.

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