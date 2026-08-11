¿Tomar café es malo para el colágeno? Médicos advierten

Además de cafeína, el café contiene compuestos antioxidantes que pueden influir en la salud de la piel. Ese hecho genera dudas entre quienes lo consumen diariamente: ¿puede esta bebida arruinar las funciones del colágeno en el cuerpo?

La respuesta está lejos de ser un sí o un no definitivo. Aunque la cafeína podría ralentizar la producción de colágeno, según dermatólogos, el café también contiene antioxidantes que pueden aportar efectos favorables para la piel.

Más que señalar el café como enemigo del colágeno, conviene analizar cuánto se consume y qué efectos puede tener realmente sobre el organismo.

Lee también: 4 alimentos que rompen tu colágeno y los comes a diario: expertos

¿Cuándo el café podría afectar realmente al colágeno?

El colágeno es una proteína fundamental para mantener la firmeza, elasticidad y estructura de la piel. Si bien es cierto que la cafeína podría interferir con su producción, esto no significa que una persona que toma café vaya a perder colágeno de manera repentina.

El café no “destruye” directamente el colágeno. La preocupación estaría relacionada con una posible disminución de su producción ante consumos elevados. Además, otros factores vinculados con la alimentación, como el exceso de azúcar y los carbohidratos refinados, pueden resultar más perjudiciales para esta proteína.

En definitiva, tomar algunas tazas de café al día, siempre sin exceder los límites saludables, no significa que la piel vaya a perder firmeza. En realidad, es necesario revisar primero otros motivos de riesgo.

El dermatólogo Gary Goldenberg, profesor adjunto de Dermatología y Patología en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York, explica que la cafeína contiene antioxidantes que podrían evitar el envejecimiento de la piel.

¿Cuándo el café puede ser un problema?

El café puede convertirse en una bebida mucho menos conveniente cuando se acompaña de grandes cantidades de azúcar, crema, caramelo u otros ingredientes. Estos añadidos pueden aportar una cantidad considerable de azúcar y calorías.

Si crees estar cayendo en esos excesos, no deberías preocuparte por el colágeno, sino por la salud cardiovascular, hepática y renal.

En cuanto a la cantidad de café, la referencia siempre sitúa entre dos y cuatro tazas diarias como un consumo adecuado para muchas personas. Y para quienes son sensibles a la cafeína, podrían beneficiarse de reducirlo a una o dos tazas al día.

Te puede interesar:

· Por qué nunca debes mezclar los medicamentos con café: médicos advierten

· Qué pasa si tomo café quemado o recalentado: médicos advierten

· ¿Puedo morir por tomar mucho café? Médicos advierten