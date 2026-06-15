¿Puedo morir por tomar mucho café? Médicos advierten

¿Tomas tanto café que alguna vez te preguntaste si puede matarte? Aunque es una bebida beneficiosa en muchos aspectos, expertos en salud advierten que abusar de la cafeína puede afectar seriamente el funcionamiento de tu organismo.

La respuesta directa de los médicos es que “sí puedes morir”, pero la cantidad consumida tiene que ser muy alta. Esto significa que estás a tiempo de moderar las tazas de café que te tomas al día.

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Cuál es la cantidad de cafeína que puede afectar tu organismo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) precisa que la mayoría de adultos sanos pueden consumir hasta 400 miligramos de cafeína al día sin problemas significativos para la salud.

Esta cantidad equivale aproximadamente a entre tres y cinco tazas de café, dependiendo del tamaño y la concentración de la bebida. Además es la cantidad que generalmente consume el estadounidense promedio, según la Asociación Nacional del Café (NCA).

Pero los expertos también señalan que alrededor de 1,200 miligramos de cafeína al día, equivalentes a unas 12 tazas de café, pueden desencadenar una intoxicación grave.

En estos casos, existe riesgo de convulsiones, insuficiencia respiratoria y alteraciones cardíacas potencialmente peligrosas. También pueden aparecer síntomas digestivos severos, como vómitos y diarrea intensa.

Además, debido a que la cafeína tiene un efecto diurético, el organismo puede perder líquidos y minerales esenciales, afectando el funcionamiento normal de los riñones y otros órganos.

Cuidado con las otras bebidas que aportan cafeína

Un error común es estacionarse en tres o cuatro tazas de café, lo que sería una cantidad moderada, pero no considerar otras bebidas que también inyectan cafeína en tu cuerpo y sistema nervioso.

En este sentido, el cálculo no debe incluir únicamente el café. Muchas personas también consumen refrescos, bebidas energéticas, suplementos o medicamentos que contienen cafeína, lo que puede eleva la cantidad total ingerida durante el día.

Los especialistas destacan que las muertes relacionadas con la cafeína son poco comunes. Ante síntomas como palpitaciones intensas, dificultad para respirar, convulsiones o alteraciones del estado de conciencia, la recomendación es acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

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