10 monedas de los años 60 que pueden valer hasta más de $150,000
Diez monedas de los años 60 pueden valer miles de dólares por errores y detalles raros; una de ellas ha alcanzado más de $150,000 en subasta
Algunas monedas estadounidenses acuñadas durante la década de 1960 pueden valer mucho más que su denominación original entre los aficionados a la numismática, especialmente cuando presentan errores de fabricación, detalles poco comunes o se conservan en condiciones excepcionales.
FinanceBuzz recopiló 10 ejemplares buscados por coleccionistas cuyo valor puede ir desde unos cuantos dólares hasta más de $150,000.
Sin embargo, el precio depende en gran medida del estado de conservación, la rareza y la certificación profesional.
La condición de la moneda puede cambiar completamente su valor
Servicios como Professional Coin Grading Service (PCGS) y Numismatic Guaranty Company (NGC) utilizan la escala Sheldon para evaluar el estado de las monedas.
Las clasificadas entre MS-60 y MS-70 son consideradas Mint State, es decir, piezas que no circularon comercialmente.
Estas son las 10 monedas destacadas:
1. 1960-D Small Date Lincoln Cent. Ciertas variedades especialmente raras pueden superar los $3,500. Los coleccionistas buscan detalles particulares en la fecha, la marca de ceca y la apariencia de Lincoln.
2. 1964 Kennedy Half Dollar ‘Hair’. Algunas monedas de prueba con mayor detalle en el cabello de John F. Kennedy han alcanzado $156,000 en subastas. Otras variantes raras se han vendido por $46,800.
3. 1969-S Doubled Die Obverse Lincoln Cent. Este centavo presenta una duplicación visible en la fecha y en la palabra “LIBERTY”, además de la letra “S” de la Casa de Moneda de San Francisco. Un ejemplar ha superado los $125,000.
4. 1964 Silver Roosevelt Dime. Fue uno de los últimos dimes fabricados con una composición de 90% plata y 10% cobre. Dependiendo de su condición y características, puede valer entre $3 y $20,000.
5. 1963 Franklin Half Dollar sin marca de ceca. Los ejemplares con líneas completas y claramente definidas en la Campana de la Libertad pueden superar los $5,000.
6. 1968 No-S Proof Roosevelt Dime. Algunos ejemplares de prueba fueron acuñados por error sin la letra “S”. Se conocen muy pocos; uno en excelente estado se vendió por $31,000 en 2015.
7. 1965 Washington Quarter de alta graduación. Algunas monedas fueron acuñadas accidentalmente en planchas de plata similares a las usadas en 1964. Una pieza en condición Mint State alcanzó $8,400. Las versiones de plata pesan aproximadamente 6.25 gramos, frente a 5.67 gramos de una moneda normal de 1965.
8. 1969-D Kennedy Half Dollar. Los ejemplares bien conservados, especialmente con acabado parecido a espejo, pueden alcanzar $112 o más. La letra “D” identifica su fabricación en Denver.
9. 1960 Franklin Half Dollar con Full Bell Lines. Las líneas horizontales completas e ininterrumpidas de la Campana de la Libertad son el detalle determinante. Dependiendo de la calidad, estas monedas pueden venderse entre $100 y $8,000.
10. 1961-D Lincoln Cent con error “D sobre D horizontal”. Se trata de una marca de ceca repunzonada en la que puede observarse una “D” horizontal debajo de la marca principal. Su precio puede ir de $3 a $228.
No todas las monedas antiguas valen una fortuna
Tener una moneda de uno de estos años no garantiza automáticamente un precio elevado.
Los ejemplares más caros suelen combinar rareza, errores específicos y excelente conservación.
FinanceBuzz señala que cualquier persona que crea tener una pieza valiosa debería considerar una evaluación de PCGS o NGC antes de venderla.
Sigue leyendo:
– Monedas de 25 centavos que podrían valer una fortuna
– Qué debes buscar en un centavo de 1983 para saber si vale miles de dólares
– Estas 10 monedas podrían valer hasta $143,750 y quizá las tienes en casa