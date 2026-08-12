10 monedas de los años 60 que pueden valer hasta más de $150,000

Algunas monedas estadounidenses acuñadas durante la década de 1960 pueden valer mucho más que su denominación original entre los aficionados a la numismática, especialmente cuando presentan errores de fabricación, detalles poco comunes o se conservan en condiciones excepcionales.

FinanceBuzz recopiló 10 ejemplares buscados por coleccionistas cuyo valor puede ir desde unos cuantos dólares hasta más de $150,000.

Sin embargo, el precio depende en gran medida del estado de conservación, la rareza y la certificación profesional.

La condición de la moneda puede cambiar completamente su valor

Servicios como Professional Coin Grading Service (PCGS) y Numismatic Guaranty Company (NGC) utilizan la escala Sheldon para evaluar el estado de las monedas.

Las clasificadas entre MS-60 y MS-70 son consideradas Mint State, es decir, piezas que no circularon comercialmente.

Estas son las 10 monedas destacadas:

1. 1960-D Small Date Lincoln Cent. Ciertas variedades especialmente raras pueden superar los $3,500. Los coleccionistas buscan detalles particulares en la fecha, la marca de ceca y la apariencia de Lincoln.

2. 1964 Kennedy Half Dollar ‘Hair’. Algunas monedas de prueba con mayor detalle en el cabello de John F. Kennedy han alcanzado $156,000 en subastas. Otras variantes raras se han vendido por $46,800.

3. 1969-S Doubled Die Obverse Lincoln Cent. Este centavo presenta una duplicación visible en la fecha y en la palabra “LIBERTY”, además de la letra “S” de la Casa de Moneda de San Francisco. Un ejemplar ha superado los $125,000.

4. 1964 Silver Roosevelt Dime. Fue uno de los últimos dimes fabricados con una composición de 90% plata y 10% cobre. Dependiendo de su condición y características, puede valer entre $3 y $20,000.

5. 1963 Franklin Half Dollar sin marca de ceca. Los ejemplares con líneas completas y claramente definidas en la Campana de la Libertad pueden superar los $5,000.

6. 1968 No-S Proof Roosevelt Dime. Algunos ejemplares de prueba fueron acuñados por error sin la letra “S”. Se conocen muy pocos; uno en excelente estado se vendió por $31,000 en 2015.

7. 1965 Washington Quarter de alta graduación. Algunas monedas fueron acuñadas accidentalmente en planchas de plata similares a las usadas en 1964. Una pieza en condición Mint State alcanzó $8,400. Las versiones de plata pesan aproximadamente 6.25 gramos, frente a 5.67 gramos de una moneda normal de 1965.

8. 1969-D Kennedy Half Dollar. Los ejemplares bien conservados, especialmente con acabado parecido a espejo, pueden alcanzar $112 o más. La letra “D” identifica su fabricación en Denver.

9. 1960 Franklin Half Dollar con Full Bell Lines. Las líneas horizontales completas e ininterrumpidas de la Campana de la Libertad son el detalle determinante. Dependiendo de la calidad, estas monedas pueden venderse entre $100 y $8,000.

10. 1961-D Lincoln Cent con error “D sobre D horizontal”. Se trata de una marca de ceca repunzonada en la que puede observarse una “D” horizontal debajo de la marca principal. Su precio puede ir de $3 a $228.

No todas las monedas antiguas valen una fortuna

Tener una moneda de uno de estos años no garantiza automáticamente un precio elevado.

Los ejemplares más caros suelen combinar rareza, errores específicos y excelente conservación.

FinanceBuzz señala que cualquier persona que crea tener una pieza valiosa debería considerar una evaluación de PCGS o NGC antes de venderla.

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