David Crowley vence a Francesca Hong en las primarias demócratas para gobernador en Wisconsin

El ejecutivo moderado David Crowley se adjudicó la candidatura del Partido Demócrata para gobernador en Wisconsin, luego de imponerse en las elecciones primarias a la progresista Francesca Hong por un estrecho margen.

Crowley obtuvo el 39.78% de los sufragios con el 95% de las actas procesadas. Por su parte, Hong alcanzó el 39.37% de los votos. La diferencia de 0.41 puntos porcentuales fue el margen que sirvió para que se proyectara la victoria de Crowley.

Perfil y respaldo político

Crowley basó su campaña en su trayectoria en la administración pública local y proyectó su propuesta hacia el electorado del estado. Asimismo, cuenta con el respaldo del gobernador saliente Tony Evers, quien declinó competir por un tercer periodo en el cargo. En caso de obtener el triunfo en noviembre, se convertirá en el primer gobernador afroamericano en la historia de Wisconsin.

Por otro lado, la candidatura de Francesca Hong orientó sus planteamientos hacia el cuidado infantil gratuito y el fortalecimiento de la educación pública, además de rechazar el financiamiento proveniente de comités de acción política del sector empresarial.

Camino a las elecciones de medio término

La contienda interna demócrata en Wisconsin formó parte del calendario de primarias en el que facciones moderadas y progresistas miden su peso electoral a nivel nacional. El proceso coincide con victorias de perfiles de la izquierda demócrata en otros estados, como los casos de Abdul El-Sayed en Michigan y Peggy Flanagan en Minnesota.

El candidato electo competirá en las elecciones generales de noviembre frente al representante republicano Tom Tiffany, legislador aliado del presidente Donald Trump, en un estado clave para el equilibrio político del país

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