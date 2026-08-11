Darline Graham irá a segunda vuelta por el Senado de Carolina del Sur pese al respaldo de Trump

La senadora designada Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, deberá disputar una segunda vuelta de las primarias republicanas por un escaño en el Senado de Carolina del Sur, después de no alcanzar el 50% de los votos pese al respaldo del presidente Donald Trump.

Graham obtuvo menos del 33% de los sufragios, mientras que el representante Ralph Norman quedó segundo con alrededor del 24%, según los resultados electorales. Ambos se enfrentarán nuevamente el 25 de agosto para definir quién representará al Partido Republicano en las elecciones de noviembre.

El resultado supone un revés para Graham, quien recibió el respaldo de Trump durante una contienda en la que participaron 10 candidatos republicanos. De mantenerse el resultado, sería uno de los desempeños más débiles de un aspirante al Congreso o a una gobernación respaldado por el presidente durante este año.

Graham fue designada por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para ocupar temporalmente el escaño de su hermano tras su muerte el pasado 11 de julio. Ahora busca conseguir el respaldo de los votantes para completar el mandato de seis años que Lindsey Graham había pretendido obtener en noviembre.

La senadora designada, de 62 años, nunca había ocupado un cargo electivo antes de llegar al Senado. Su falta de experiencia política se convirtió en uno de los puntos cuestionados durante la campaña y quedó reflejada en un resultado que obligará a Trump a esperar para conocer si su candidata consigue la nominación.

“Creo que he logrado muchísimo en tres semanas”, afirmó Graham después de votar el martes, al referirse a su participación en la aprobación de una legislación de sanciones contra Rusia e Irán y a su voto para confirmar al fiscal general Todd Blanche.

“No me están regalando el puesto. Soy consciente de que tengo que ganarme los votos, así que estoy trabajando muy duro para conseguirlo”, añadió.

Norman busca aprovechar el tropiezo

Ralph Norman avanzó a la segunda vuelta después de terminar por detrás de Graham en la primera votación. El representante ha respaldado de forma consistente la agenda de Trump desde el Congreso y tratará ahora de arrebatarle la nominación republicana a la senadora designada.

El ganador de la contienda del 25 de agosto se enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews, médica que obtuvo la nominación de su partido en junio.

La elección general parte con ventaja para el candidato republicano en un estado donde ningún demócrata ha ganado un escaño en el Senado desde la reelección de Fritz Hollings en 1998.

Graham llegó al Senado tras la muerte de su hermano

Darline Graham asumió el escaño de Lindsey Graham después de que el senador falleciera el 11 de julio, tras una emergencia médica en su vivienda de Capitol Hill.

El fallecido senador había ganado unas primarias republicanas en junio y se preparaba para buscar un quinto mandato. Trump, uno de sus aliados más cercanos, pronunció el elogio fúnebre durante el servicio celebrado en la Catedral Nacional de Washington.

Menos de una semana después de su muerte, el presidente anunció su “respaldo completo y total” a Darline Graham para las primarias republicanas.

Durante sus primeras semanas en el Senado, Graham respaldó una legislación que establece nuevas sanciones contra Rusia e Irán. La medida, impulsada inicialmente por Lindsey Graham y posteriormente ampliada a petición de Trump, fue rebautizada en honor del fallecido senador y aprobada por 86 votos a favor y 11 en contra.

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