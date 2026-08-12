Los 5 alimentos más nutritivos del mundo según la ciencia (y los más económicos)
Descubre los 5 alimentos con mayor densidad nutricional según la ciencia
Los alimentos más nutritivos del mundo están al alcance de todos, son económicos y se pueden incluir en la dieta diaria sin mayores complicaciones. Un experto ofrece servicios de nutrición deportiva y planes personalizados; explica por qué no pueden faltar el huevo, los vegetales de hojas verdes, las sardinas, las ostras y el hígado de res en la alimentación.
El dietista-nutricionista de rendimiento, Jona Gerboles, revela cuáles son los cinco mejores alimentos del mundo por su alta densidad nutricional y los beneficios que aportan al organismo. Del cinco al número uno, explica cómo estos sencillos y económicos alimentos pueden aportar nutrientes para un óptimo funcionamiento.
El huevo: la joya proteica de tu cocina
El huevo es un alimento rico en proteínas de alta calidad y aminoácidos esenciales. Se trata del segundo alimento más completo de la naturaleza, solo por detrás de la leche materna, sostiene el experto.
“Tiene la proteína de mayor calidad que existe y es clave para la memoria gracias a la colina. Además, contiene antioxidantes que protegen tus ojos. Es un alimento accesible, práctico y extremadamente versátil”.
Hojas verdes: protección celular al alcance de todos
Los vegetales de hojas verdes son grandes aliados de las células. Aunque el berro no es un alimento popular, este tipo de vegetales son bajos en calorías y cuentan con una alta concentración de vitamina K y vitamina C. Están repletos de compuestos que bajan la inflamación y actúan como antioxidantes naturales.
Sardinas: el escudo perfecto para tu corazón y tus huesos
Estos pequeños peces son una fuente natural rica en ácidos grasos omega-3, un compuesto clave para fortalecer el corazón y reducir la inflamación. “El verdadero superpoder de comerlas con espinas es que te da una cantidad masiva de calcio para tus huesos, y casi no contienen mercurio”.
Ostras: el multivitamínico natural del océano
Según explica, las ostras son el equivalente marino de un multivitamínico. “Aportan más del 700% del zinc que necesitas al día (vital para tus defensas y hormonas) y, además, tienen muchísima vitamina B12”.
Hígado de res: el rey indiscutible de los micronutrientes
La densidad nutricional del hígado de res, es elevada en cuanto a vitaminas, minerales y cofactores esenciales por gramo. Estudios revelan que cada 100 g de hígado de res cocido aporta micronutrientes que superan ampliamente los requerimientos diarios:
Hierro hemínico: El hígado de res es un aliado para combatir la anemia ferropénica por aportar ~80% del mínimo recomendado en 100 g.
Vitamina B12: También tiene grandes cantidades de vitamina B12, cerca de 2.500–3.500% del valor diario recomendado. Esta vitamina es esencial para la formación de glóbulos rojos, función nerviosa y síntesis de ADN.
Vitamina A (retinol): Aporta ~8.000 µg (casi 900% del VD) de este nutriente clave para la visión, inmunidad y diferenciación celular.
Cobre: Una porción de 100 gramos de hígado aporta más de 1.300% del valor diario de cobre. Es un cofactor en enzimas antioxidantes y metabolismo del hierro.
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