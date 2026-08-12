Los 5 alimentos más nutritivos del mundo según la ciencia (y los más económicos)

Los alimentos más nutritivos del mundo están al alcance de todos, son económicos y se pueden incluir en la dieta diaria sin mayores complicaciones. Un experto ofrece servicios de nutrición deportiva y planes personalizados; explica por qué no pueden faltar el huevo, los vegetales de hojas verdes, las sardinas, las ostras y el hígado de res en la alimentación.

El dietista-nutricionista de rendimiento, Jona Gerboles, revela cuáles son los cinco mejores alimentos del mundo por su alta densidad nutricional y los beneficios que aportan al organismo. Del cinco al número uno, explica cómo estos sencillos y económicos alimentos pueden aportar nutrientes para un óptimo funcionamiento.

El huevo: la joya proteica de tu cocina

Los huevos son una de las mayores fuentes de colina. Crédito: Shutterstock

El huevo es un alimento rico en proteínas de alta calidad y aminoácidos esenciales. Se trata del segundo alimento más completo de la naturaleza, solo por detrás de la leche materna, sostiene el experto.

“Tiene la proteína de mayor calidad que existe y es clave para la memoria gracias a la colina. Además, contiene antioxidantes que protegen tus ojos. Es un alimento accesible, práctico y extremadamente versátil”.

Hojas verdes: protección celular al alcance de todos

Vegetales de hojas verdes son fuente natural de vitamina K, nutriente que puede prevenir la muerte celular. Crédito: Shutterstock

Los vegetales de hojas verdes son grandes aliados de las células. Aunque el berro no es un alimento popular, este tipo de vegetales son bajos en calorías y cuentan con una alta concentración de vitamina K y vitamina C. Están repletos de compuestos que bajan la inflamación y actúan como antioxidantes naturales.

Sardinas: el escudo perfecto para tu corazón y tus huesos

Las sardinas son un superalimento saludable y económico para tu dieta. Crédito: Shutterstock

Estos pequeños peces son una fuente natural rica en ácidos grasos omega-3, un compuesto clave para fortalecer el corazón y reducir la inflamación. “El verdadero superpoder de comerlas con espinas es que te da una cantidad masiva de calcio para tus huesos, y casi no contienen mercurio”.

Ostras: el multivitamínico natural del océano

Una porción de ostras cocidas aporta el 673% de la ingesta diaria recomendada de zinc. Crédito: Shutterstock

Según explica, las ostras son el equivalente marino de un multivitamínico. “Aportan más del 700% del zinc que necesitas al día (vital para tus defensas y hormonas) y, además, tienen muchísima vitamina B12”.

Hígado de res: el rey indiscutible de los micronutrientes

El hígado de res contiene altos niveles de hierro. Crédito: Shutterstock

La densidad nutricional del hígado de res, es elevada en cuanto a vitaminas, minerales y cofactores esenciales por gramo. Estudios revelan que cada 100 g de hígado de res cocido aporta micronutrientes que superan ampliamente los requerimientos diarios:

Hierro hemínico: El hígado de res es un aliado para combatir la anemia ferropénica por aportar ~80% del mínimo recomendado en 100 g.

Vitamina B12: También tiene grandes cantidades de vitamina B12, cerca de 2.500–3.500% del valor diario recomendado. Esta vitamina es esencial para la formación de glóbulos rojos, función nerviosa y síntesis de ADN.

Vitamina A (retinol): Aporta ~8.000 µg (casi 900% del VD) de este nutriente clave para la visión, inmunidad y diferenciación celular.

Cobre: Una porción de 100 gramos de hígado aporta más de 1.300% del valor diario de cobre. Es un cofactor en enzimas antioxidantes y metabolismo del hierro.

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