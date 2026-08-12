Los Angeles Lakers cambian de dueños: ¿Quiénes son Josh Kushner y Bob Iger?

El propietario de Los Angeles Lakers Mark Walter alcanzó un acuerdo para el traspaso de la franquicia californiana al grupo inversor integrado por los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por un monto de $12,000 millones de dólares, según informó este miércoles la cadena ESPN.

A menos de un año de haber concretado la adquisición de la entidad por aproximadamente $10,000 millones de dólares mediante un pacto con la familia Buss (poseedora de la organización desde 1979), Walter se encuentra a un paso de sellar la operación comercial de mayor envergadura económica en la historia de la NBA.

¿Quiénes son los nuevos dueños de los Lakers?

A sus 41 años, Josh Kushner ha consolidado un patrimonio neto estimado en $5,200 millones de dólares a través de la firma de capital de riesgo Thrive Capital (de la cual es fundador y socio gerente) y como cofundador de la compañía de seguros de salud Oscar Health. Mediante Thrive, el empresario respaldó en etapas tempranas a firmas como Instagram, Spotify, Slack y OpenAI.

Kushner pertenece a una familia con fuerte arraigo político: es hijo del desarrollador inmobiliario Charles Kushner y hermano menor de Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump. Su coqueteo con NBA no es reciente, pues anteriormente poseyó el 2,5 % de los Memphis Grizzlies y cuenta con una participación en el Miami Heat.

Por su parte, Bob Iger, de 75 años, ostenta una de las trayectorias más influyentes de la industria del entretenimiento tras dirigir The Walt Disney Company como director ejecutivo durante dos décadas en dos etapas distintas. Bajo su liderazgo, la compañía incrementó su valor de mercado de $56,000 millones a $231,000 millones de dólares gracias a las compras de Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm y 21st Century Fox.

Iger, cuya fortuna personal se calcula en unos $700 millones de dólares, dejó el cargo de CEO en Disney a comienzos de 2026 para asumir roles directivos de asesoría. En el terreno deportivo, el ejecutivo adquirió en 2024 junto a su esposa, Willow Bay, la participación mayoritaria del club de fútbol femenino Angel City FC de la NWSL, ejerciendo a la vez como consejero dentro de Thrive Capital.

El legado de la dinastía Buss

La historia moderna del equipo se remonta a 1979, cuando el empresario Jerry Buss adquirió los Lakers por $67,5 millones de dólares dentro de una transacción que incluyó a Los Angeles Kings de la NHL y la gestión del recinto Los Angeles Forum.

Tras el deceso del patriarca en 2013, la conducción administrativa quedó bajo el mando de sus herederos, con Jeanie Buss al frente de la junta directiva. Durante el periodo de gestión de la familia Buss, la franquicia obtuvo 11 de los 17 campeonatos que ostenta en sus vitrinas, consolidándose como la organización más laureada de la liga en dicha época.

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