Russell Westbrook anuncia su retiro de la NBA tras 18 años

Russell Westbrook anunció su retiro este miércoles de la NBA tras retirarse 18 años en la liga y ser uno de los mejores pilotos en la historia de la NBA.

“A veces ni siquiera te das cuenta de que ya has visto el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó”, escribió el futuro Salón de la Fama junto con un video.

Westbrook pasó gran parte de su carrera en el Oklahoma City Thunder en 11 años y también vistió los uniformes de Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, Denver Nuggets, Washington Wizards, Sacramento Kings y Houston Rockets.

En el video que compartió en redes sociales, hizo un repaso por los distintos premios que ganó en su carrera y las camisetas que usó, incluyendo el Team USA y la de UCLA en su etapa universitaria.

Sometimes you don’t even know when you’ve already watched the end.



You had to be there. And now it’s over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV — Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026

Russell Westbrook, una carrera de Salón de la Fama

Russell Westbrook terminó con 18 temporadas con 7 equipos, entre ellos los Thunder y los Clippers. Ha promediado 20,9 puntos, 8,0 asistencias y 6,9 rebotes en 1,301 partidos de temporada regular. Fue seleccionado en 9 Juegos de las Estrellas y ha ganado 1 premio MVP.

El base también se retira de la NBA con múltiples récords en su carrera

– Mayor cantidad de Triples Dobles en la historia de la NBA (209)

– Mayor cantidad de Triples Dobles en una temporada en la historia de la NBA (42)

– Mayor cantidad de juegos consecutivos con un triple-doble (11)

– Mayor cantidad de temporadas con un promedio de triple-doble (4)

– Mayor cantidad de PPG cuando se promedia un triple-doble (31.6)

– Mayor cantidad de APG cuando se promedia un triple-doble (11.7)

Quedó entre los 5 mejores de todos los tiempos en asistencias, entre los 15 mejores de todos los tiempos en puntos y entre los 15 mejores de todos los tiempos en robos Equipo del 75.º aniversario de la NBA.

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