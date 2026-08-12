Los Knicks iniciarán la defensa de su NBA Cup ante los 76ers de LeBron James

Los New York Knicks comenzarán su defensa de la NBA Cup visitando a los Philadelphia 76ers de LeBron James, en el marco de una jornada inaugural que incluirá además el duelo entre Los Angeles Lakers de Luka Doncic y los Golden State Warriors de Stephen Curry.

La fase de grupos del certamen de mitad de temporada se desarrollará entre el 30 de octubre y el 27 de noviembre, según confirmó la NBA este miércoles, tras un formato en el que cada franquicia disputará un enfrentamiento ante los cuatro rivales de su respectiva zona.

El cierre de la primera etapa contempla compromisos de alta convocatoria, entre los que destacan el choque entre el Miami Heat de Giannis Antetokounmpo y los New York Knicks en el Madison Square Garden, además del cruce entre Los Angeles Lakers y los San Antonio Spurs, señalados entre los principales aspirantes de la Conferencia Oeste.

A lo largo de la ronda inicial, la competición albergará el choque entre los 76ers y los Cleveland Cavaliers programado para el 6 de noviembre, compromiso que marcará el retorno de James a la ciudad de Cleveland luciendo los colores de la franquicia de Pensilvania.

Asimismo, los Knicks y los Indiana Pacers rearmarán la serie correspondiente a las Finales del Este de 2025 el próximo 13 de noviembre, mientras que el Heat se medirá a los 76ers en territorio de Filadelfia el 25 de noviembre.

El juego por el título de la NBA Cup quedó fijado para el 11 de diciembre en el Hinkle Fieldhouse de Indiana. La publicación del fixture del torneo precede al anuncio oficial por parte de la liga de la totalidad del calendario de la temporada regular.

El conjunto neoyorquino ostenta el cetro del torneo tras superar en la final a los San Antonio Spurs en Las Vegas el pasado diciembre. Posteriormente, la franquicia se convirtió en la primera en conquistar en una misma campaña la NBA Cup y el campeonato de la NBA, al doblegar nuevamente al cuadro texano en las Finales por 4-1 en junio pasado.

Esta edición representará la cuarta entrega de la competición anual en la que participan las 30 franquicias de la liga, formato implementado desde 2024 para impulsar la competitividad y el nivel de audiencia durante el primer tramo de la fase regular.

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