Los mejores estados para vivir en EE.UU. en este 2026

Elegir dónde vivir en Estados Unidos puede convertirse en una ecuación compleja: vivienda, ingresos, empleo, educación, salud, seguridad y calidad de vida pesan de manera distinta según las necesidades de cada familia. Un nuevo ranking de WalletHub ofrece una fotografía nacional de esos factores y coloca a Nueva Jersey entre los estados con mejores condiciones para establecerse.

El estudio comparó los 50 estados mediante 51 indicadores relacionados con la habitabilidad. La evaluación incluyó categorías como asequibilidad, economía, educación y salud, calidad de vida y seguridad. El resultado deja una conclusión llamativa: los estados mejor posicionados no siempre son los más baratos, sino aquellos capaces de equilibrar oportunidades económicas, servicios públicos y bienestar.

Idaho encabeza el ranking nacional

Idaho ocupa el primer lugar con una puntuación de 60.15. El estado sobresale por sus condiciones económicas y de vivienda, además de registrar una de las tasas más bajas de impuestos inmobiliarios del país. WalletHub también destaca su crecimiento del ingreso familiar, su elevada tasa de propietarios de vivienda y sus tiempos relativamente cortos de traslado.

La seguridad completa el panorama. Idaho aparece entre los estados con menores tasas de delitos violentos y ocupa el primer lugar nacional en delitos contra la propiedad, de acuerdo con las métricas utilizadas por el estudio.

Nueva Jersey se acerca a la cima

Nueva Jersey ocupa el segundo puesto, con 59.41 puntos, y presenta uno de los perfiles más equilibrados del listado. Aunque su posición en asequibilidad es desfavorable (aparece en el puesto 49 de esa categoría), compensa ese resultado con un desempeño sobresaliente en educación y salud, calidad de vida y seguridad.

Uno de sus principales argumentos es el ingreso. El estado tiene el tercer ingreso familiar mediano más alto del país, cercano a $104,000 dólares, según WalletHub. Además, registra el segundo nivel más bajo de deuda mediana en relación con los ingresos y figura entre los estados con menores tasas de pobreza e inseguridad alimentaria.

La salud también empuja a Nueva Jersey hacia los primeros lugares. El estudio le atribuye la segunda tasa más baja de muertes prematuras, la tercera menor tasa de obesidad y la tercera mayor esperanza de vida. La abundancia de senderos y centros de acondicionamiento físico también contribuye a ese resultado.

En seguridad, registra la novena tasa más baja de delitos violentos y la decimoséptima más baja de delitos contra la propiedad. WalletHub relaciona parte de ese desempeño con su elevada cantidad de empleados de las fuerzas del orden por habitante.

Wisconsin, Massachusetts y New Hampshire completan el top 5

Wisconsin aparece tercero, con 59.32 puntos, gracias especialmente a su asequibilidad, salud, educación y seguridad. El estado tiene una alta cobertura de seguro médico y una tasa de graduación de secundaria superior al 96%, la mejor del país según el análisis.

Massachusetts ocupa el cuarto lugar y obtiene la mejor posición nacional en educación y salud. New Hampshire cierra el top 5, impulsado por su economía y sus indicadores sanitarios y de seguridad.

El ranking también muestra que la fortaleza regional del noreste sigue siendo notable. Pennsylvania ocupa el noveno puesto, mientras que Nueva York aparece en el duodécimo lugar. Virginia, por su parte, se ubica en el puesto 13.

¿Dónde quedan los estados más populares?

El listado ofrece contrastes interesantes. Florida entra en el top 10, en la décima posición, favorecida especialmente por su calidad de vida. California, pese a su peso económico y cultural, cae hasta el puesto 31 y ocupa el último lugar en asequibilidad.

Texas se ubica en el puesto 36, mientras que Maryland queda en el 35 y Connecticut en el 22. Colorado aparece en el 21, Washington en el 33 y Arizona en el 34.

En el extremo inferior de la clasificación están Mississippi, Louisiana y Nuevo México, que ocupan los puestos 48, 49 y 50, respectivamente. Sus puntuaciones reflejan un desempeño más débil, combinado en educación y salud, economía, seguridad y calidad de vida.

El ranking, sin embargo, no pretende resolver por sí solo una decisión tan personal como una mudanza. El propio WalletHub recomienda ponderar factores financieros, oportunidades laborales, salud, seguridad, educación y acceso a actividades de interés. Para una familia, un trabajador remoto o un jubilado, la misma tabla puede producir conclusiones completamente distintas.

La gran lección del estudio es que el costo de vivir en un lugar no cuenta toda la historia. Nueva Jersey, por ejemplo, aparece casi al final en asequibilidad, pero logra el segundo puesto nacional gracias a la combinación de ingresos, salud, educación, calidad de vida y seguridad. En otras palabras, los estados que ofrecen el mejor balance pueden terminar siendo más atractivos que aquellos que simplemente prometen gastar menos.

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