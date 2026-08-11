Comprar casa puede costar 62% menos que rentar en estas ciudades

Comprar una vivienda puede resultar más barato que rentar en varias ciudades emergentes de EE.UU. Detroit es el ejemplo más destacado, ya que el pago mensual estimado de compra resultó 62.4% inferior a la renta media, según un análisis de Construction Coverage de 2026.

Casos similares ocurren también en mercados como Cleveland y Memphis, donde los precios de las casas y las rentas mantienen una relación favorable para algunos compradores.

Sin embargo, estas diferencias de precios no implican un ahorro automático. Una mensualidad más baja no implica que comprar sea más barato en todos los casos. También debes tomar en cuenta otros rubros como enganche, costos de cierre, seguro, mantenimiento e impuestos, además del tiempo que planees permanecer en la vivienda.

Esta comparación resulta especialmente relevante para familias que evalúan si es mejor seguir rentando o dar el paso hacia una hipoteca. El punto de partida es comparar el costo total de ambas opciones, no solo el pago mensual.

Las ciudades donde comprar es más barato

Construction Coverage analizó 838 ciudades con información de Zillow, el Censo de Estados Unidos y Freddie Mac. El estudio comparó la renta media con el costo hipotecario de una vivienda típica, usando un préstamo a 30 años, 10% de enganche, una tasa de 6.22% e impuestos prediales.

Del total, solo 95 ciudades analizadas favorecían a los compradores a inicios de 2026. La mayoría se encuentra en el Medio Oeste, el sur y ciudades industriales donde los precios de las viviendas permanecen relativamente bajos frente a las rentas.

Estas son algunas de las ciudades más atractivas para comprar una propiedad:

Detroit, Michigan: comprar cuesta 62.4% menos

comprar cuesta Cleveland, Ohio: la diferencia es de 42.6%

la diferencia es de Baltimore, Maryland: comprar cuesta 26.8% menos

comprar cuesta Memphis, Tennessee: la compra representa un ahorro de 25.3%

la compra representa un ahorro de Philadelphia, Pennsylvania: comprar cuesta 17.5% menos

comprar cuesta Chicago, Illinois: el costo de compra es 8.2% menor

el costo de compra es Nueva Orleans, Louisiana: comprar cuesta 8% menos que rentar

El patrón es claro: los mercados con casas accesibles y rentas elevadas ofrecen mejores condiciones para quienes pueden obtener un préstamo hipotecario.

El pago de la hipoteca no muestra todos los gastos

El cálculo de Construction Coverage incorpora hipoteca e impuestos prediales, pero los resultados deben leerse con cuidado, ya que omiten otros gastos relacionados como seguro de vivienda, cuotas de asociaciones de propietarios, mantenimiento, reparaciones ni costos de cierre.

En caso de una fuga de agua, una prima alta de seguro o un reemplazo de techo puede convertir una casa aparentemente barata en un golpe para tu presupuesto.

Por eso Zillow advierte que “comprar todavía supera una renta a nivel nacional bajo las condiciones actuales, pero no de inmediato”. La decisión depende principalmente de la ciudad y del tiempo que una familia planea permanecer en esa vivienda.

El tiempo puede decidir si compras o rentas

Según Zillow, comprar una vivienda típica en Estados Unidos es una buena decisión financiera cuando supera una renta después de 5.9 años con 5% de enganche y de 6 años con 20% de enganche.

En ciudades como Columbus, Memphis y Buffalo, el punto de equilibrio puede llegar antes, entre 3.5 y 4.2 años, gracias a precios de vivienda más bajos y una relación más favorable frente a las rentas locales.

Esta conclusión es una buena referencia para familias que se mudan por empleo, estudios o estatus migratorio: si existe la posibilidad de cambiar de ciudad pronto, comprar se convierte en una apuesta riesgosa, aunque la hipoteca inicial parezca baja.

¿En qué casos rentar es la opción más barata?

La realidad es distinta en mercados de alto costo. En ciudades como San José, California, comprar cuesta 173.4% más que rentar; en Seattle la diferencia es de 137.8%, y en Los Ángeles alcanza 108.2%, de acuerdo con Construction Coverage.

Zillow también reportó que San Francisco, San José y Nueva Orleans son ciudades donde la compra no supera a la renta en 30 años.

La diferencia entre estos estudios radica en que Construction Coverage calcula el gasto mensual de hipoteca e impuestos, mientras que Zillow agrega el enganche, costos de cierre, seguros, mantenimiento, apreciación de la vivienda y el posible rendimiento de invertir el dinero en vez de destinarlo a una casa.

Qué revisar antes de dar el enganche

Una mensualidad menor no basta para decidir. Antes de comprar, estos son otros rubros importantes que debes considerar:

Comparar capital, intereses, impuestos, seguro y cuotas de asociación con el alquiler actual

Mantener un fondo de emergencia para reparaciones, mudanza y gastos inesperados

No usar todos los ahorros para el enganche y costos de cierre

Decidir si la familia planea vivir en esa ciudad al menos entre cinco y seis años

Solicitar cotizaciones de seguro antes de hacer una oferta, especialmente en zonas expuestas a huracanes, incendios o inundaciones

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los mercados más favorables para comprar o rentar una vivienda

¿En qué ciudades de EE.UU. comprar cuesta menos que rentar?

Detroit, Cleveland, Baltimore, Memphis, Philadelphia, Chicago y Nueva Orleans aparecen entre las ciudades grandes donde la compra tiene una ventaja mensual, según Construction Coverage.

¿Qué significa que en Detroit comprar sea 62% más barato que rentar?

Significa que el pago hipotecario estimado más impuestos prediales resulta 62.4% menor que la renta media local, bajo los supuestos usados por el estudio.

¿Cuánto tiempo debo vivir en una casa para que comprar convenga?

Zillow estima un promedio nacional cercano a seis años. El plazo cambia según la ciudad, el enganche, los gastos de propiedad y la evolución de las rentas.

¿Comprar siempre conviene si la hipoteca es menor que la renta?

No. También debes considerar el costo del seguro, reparaciones, mantenimiento, impuestos, cuotas de asociación y costos de cierre antes de tomar una decisión.

¿Por qué rentar puede ser mejor en California?

Los precios de vivienda en ciudades como San José y Los Ángeles están muy por encima de las rentas, lo que eleva la mensualidad y retrasa el punto de equilibrio.

Conclusión

Comprar una casa puede ser una oportunidad de ahorro en mercados como Detroit, Cleveland o Memphis, pero la decisión final no depende solo de la mensualidad de la hipoteca. La verdadera ventaja está cuando la estabilidad laboral, el tiempo de permanencia, el ahorro disponible y los costos que llegan después de firmar.

Para una familia que piensa quedarse varios años en una ciudad y puede sostener reparaciones y otros gastos sin endeudarse, estas ciudades pueden abrir una ruta más accesible hacia la propiedad. Para quien necesita flexibilidad, rentar puede ser la decisión más segura.

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