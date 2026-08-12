La inflación en EE.UU. baja a 3.4% anual, pero persisten los aumentos en vivienda y otros gastos esenciales

La inflación en Estados Unidos se moderó ligeramente en julio, pero los consumidores todavía enfrentan aumentos en varios gastos esenciales. El Índice de Precios al Consumidor (CPI) reportó este miércoles un aumento de 0.1% durante el mes y un incremento anual de 3.4%, frente al 3.5% de junio, según el reporte publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Durante junio y julio, la inflación anual ha reportado dos meses consecutivos a la baja desde un 4.2% de mayo, aunque el 3.4% actual sigue lejos de la meta de la Reserva Federal de 2%.

El dato llega en un momento en el que el crecimiento de los salarios también pierde fuerza. Las ganancias promedio por hora de los trabajadores del sector privado aumentaron 3.2% durante el último año, hasta $37.62.

El mercado laboral, por su parte, mostró señales negativas en julio. El empleo no agrícola cayó en 23,000 puestos y las revisiones de mayo y junio redujeron en conjunto las cifras previamente reportadas en 103,000 empleos.

Esta combinación de salarios rezagados y empleos que desaparecen está golpeando en la vida cotidiana a miles de trabajadores que tienen ingresos por hora o comisión, para hacer frente a los altos precios de varios productos y servicios esenciales.

El salario ya no alcanza como antes

Por cuarto mes consecutivo, la inflación está por encima del crecimiento salarial. Los sueldos subieron apenas 3.2% en el último año, el ritmo más lento desde 2021, mientras los precios subieron 3.4%.

“Aunque estés ganando más dinero en números, con la manera en que suben los precios, te queda menos al final del mes”, explicó Nicole Bachaud, economista de ZipRecruiter, a Business Insider.

La experta añadió que este comportamiento “impactará especialmente a hogares de ingresos medios y bajos, que dependen del crecimiento salarial para mantenerse económicamente viables”. Para familias hispanas que laboran en industrias como construcción, servicios de comida o cuidado de personas, esa brecha se siente especialmente al pagar renta o los productos básicos en el súper.

La renta y la gasolina, los rubros más sensibles del reporte

El índice de vivienda subió 0.1% en julio y representó casi dos terceras partes del aumento total del mes; en el año acumula un alza de 3.2%. David Kelly, estratega global en jefe de J.P. Morgan Asset Management, sostuvo que el aumento en la vacancia de alquiler “está restringiendo el crecimiento de la renta”, aunque advirtió que la inflación futura “depende de cuánto tiempo tome la normalización por el Estrecho de Ormuz”.

El índice de energía cayó 1.5% en julio (14.7% anual), con la gasolina retrocediendo 2.9% en el mes. Sin embargo, pese a la baja mensual, la gasolina acumula un alza de 24.6% en doce meses a causa de la guerra entre Israel e Irán. Si bien llenar el tanque cuesta menos que el mes pasado, el precio sigue notablemente más caro que hace un año.

Lo que subió en la canasta de compras en julio

Comida fuera de casa : subió 3.4% en el año; en casa, 2.7%

: subió 3.4% en el año; en casa, 2.7% Carnes, pollo, pescado y huevo : bajaron 0.7% en el mes

: bajaron 0.7% en el mes Lechuga : cayó 16.4% en julio, mientras frutas y verduras subieron 5.1% en el año

: cayó 16.4% en julio, mientras frutas y verduras subieron 5.1% en el año Tarifas aéreas : subieron 2.2% en el mes y 25.5% en 12 meses

: subieron 2.2% en el mes y en 12 meses Seguro de auto: bajó 0.3% en julio, un alivio para quienes tienen un auto

El índice subyacente (core CPI), que no incluye alimentos ni energía, subió 0.2% en julio y acumula 2.5% en el año.

Qué puedes hacer con tus finanzas en este momento: revisa el seguro de auto, que va a la baja; renegocia la renta antes de renovar tu contrato para aprovechar la mayor vacancia y compara precios al momento de ir al súper y al comer fuera, cuyo costo sigue en ascenso.

La Reserva Federal enfrenta una decisión complicada

Este informe llega en un momento delicado para la Reserva Federal, que tiene programada su siguiente reunión en septiembre para definir el comportamiento de las tasas de referencia. El rango actual se mantiene entre 3.5% y 3.75% desde junio.

Ryan Weldon, director de inversiones de IFM Investors, indicó que la Fed “probablemente se enfocará en la moderación de servicios core como justificación para mantenerse en pausa en septiembre”.

Lindsay Rosner, de Goldman Sachs Asset Management, coincidió: “con otra ronda de datos antes del FOMC de septiembre, todo sigue en juego, pero el reporte de hoy fue un buen comienzo”. El mercado da una probabilidad apenas superior al 50% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios.

¿Por qué estos datos de inflación son importantes para la comunidad hispana?

Si la Fed no mueve sus tasas en septiembre, como muchos analistas esperan, los créditos hipotecarios, préstamos de auto y tarjetas de crédito seguirán costando más, justo cuando el crecimiento salarial se desacelera y el empleo se debilita.

Cory Stahle, economista senior del Indeed Hiring Lab, indicó que varias fuentes de datos muestran contratación débil porque las empresas no tienen presión para atraer trabajadores, priorizando beneficios de salud sobre aumentos salariales.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el reporte de inflación de julio

¿Qué significa que la inflación haya bajado a 3.4%?

Significa que los precios en general subieron 3.4% comparado con julio de 2025, una décima menos que el 3.5% de junio, según la BLS.

¿Por qué si la inflación baja, la gente siente que todo sigue caro?

Porque bajar la tasa de inflación no significa que los precios bajen; solo suben más lento. Además, los salarios crecieron apenas 3.2% en el año, por debajo de la inflación.

¿Por qué sube tanto la gasolina si el índice de energía bajó en julio?

El índice bajó 1.5% respecto al mes anterior, pero comparado con hace un año sigue mucho más caro, por el conflicto entre Israel e Irán que afecta el tráfico petrolero por el Estrecho de Ormuz.

¿Qué pasa con la renta, seguirá subiendo?

La vivienda subió apenas 0.1% en julio, y expertos sostienen que el aumento en la vacancia de alquileres podría frenar más las subidas futuras.

¿Qué debo hacer si mi salario no está alcanzando?

Revisar gastos recurrentes como seguro de auto, que bajó en julio, comparar precios de supermercado frente a comer fuera y estar atento a la gasolina en las próximas semanas.

Conclusión

El respiro de una décima en la inflación a julio aún no es una señal de alivio inmediato para el bolsillo de las personas. Mientras los salarios crecen a su ritmo más lento desde 2021 y el mercado laboral pierde empleos, cualquier repunte en el conflicto de Medio Oriente podría revertir la baja reciente en la gasolina y presionar de nuevo los precios en las próximas semanas.

La decisión de la Fed en septiembre será determinante: si mantiene las tasas altas por más tiempo, los créditos y tarjetas seguirán costando más justo cuando más familias necesitan financiamiento accesible para mantener la brecha entre lo que ganan y lo que gastan.

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