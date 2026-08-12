Madre de Nueva Jersey muere en terremoto de Colombia mientras estaba de vacaciones con sus hijas

Una madre de Nueva Jersey falleció durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, mientras se encontraba de vacaciones junto a su esposo y sus 2 hijas en Zarzal, Valle del Cauca, según relató su familia.

Desde Colombia, su esposo, Mauricio Jaramillo, explicó en entrevista con Univision que Magnolia murió después de que el edificio de 4 pisos donde se encontraban se desplomó durante el fuerte movimiento telúrico.

“Era un edificio que se desplomó de 4 pisos… Yo soy cabeza de familia, mi esposa es la que falleció… Ya quedé solo con mis niñas”, expresó Jaramillo al recordar los momentos posteriores al terremoto.

La pareja y sus hijas habían viajado a su pueblo natal para pasar unos días de descanso. Allí habían construido una propiedad con los ahorros reunidos durante décadas de trabajo en Nueva Jersey.

“Llevábamos una semanita. Vinimos de vacaciones y mire las vacaciones que nos encontramos”, dijo el hombre, visiblemente afectado por la pérdida.

Una de sus hijas también resultó herida

Las 2 hijas que acompañaban a la pareja resultaron heridas durante el desplome. Una de ellas permanece hospitalizada en Cali, donde tuvo que ser sometida a una operación.

La otra hija no había podido viajar inicialmente por compromisos universitarios, pero consiguió un vuelo y llegó a Colombia durante la madrugada, explicó su padre.

Al hablar de Magnolia, Jaramillo tuvo dificultades para contener la emoción.

“No puedo hablar sobre mi esposa, no soy capaz. La verdad es que me quiebra el… Lo siento”, alcanzó a decir.

Magnolia tenía 57 años y había llegado a Estados Unidos 25 años atrás. En Bergenfield, Nueva Jersey, se dedicaba a labores de limpieza para sostener a su familia.

La tragedia ocurrió pocos días después de que la familia celebrara la graduación de su hija mayor, antes de emprender el viaje que terminaría de manera inesperada.

La muerte de Magnolia adquiere una dimensión particular para las comunidades colombianas de Nueva Jersey, uno de los principales centros de población colombiana en EE.UU. Sin embargo, hasta el momento no existe un balance oficial que confirme un número mayor de ciudadanos estadounidenses fallecidos por el terremoto.

Tampoco se ha informado públicamente de residentes de Nueva York entre las víctimas mortales identificadas. Por ahora, Magnolia Jaramillo es la víctima relacionada con Nueva Jersey cuya muerte ha sido reportada públicamente por su familia y medios de comunicación.

El Departamento de Estado mantiene canales de asistencia consular para ciudadanos estadounidenses afectados por emergencias en Colombia, pero las autoridades colombianas todavía trabajan en la identificación y localización de personas tras el colapso de numerosas estructuras.

El saldo del terremoto sigue aumentando

Mientras la familia Jaramillo intenta regresar a EE.UU. con el cuerpo de Magnolia y atender a sus hijas, Colombia enfrenta una de las emergencias sísmicas más graves de los últimos años.

El terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en el departamento del Chocó. El movimiento fue sentido en amplias zonas del país y también en territorios vecinos.

Para este miércoles, los reportes más recientes elevaban a más de 250 el número de personas fallecidas, mientras los heridos ya superaban los 2,500 y miles de personas continuaban reportadas como desaparecidas.

La magnitud de la emergencia ha obligado a mantener desplegados a bomberos, militares, policías, médicos, rescatistas y voluntarios. En Cali, una de las ciudades más afectadas, los equipos de emergencia continúan removiendo toneladas de escombros en busca de personas que pudieran permanecer atrapadas.

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