“Unidos por los nuestros”: el concierto por Venezuela, ahora también por Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto también modificó los planes de una importante jornada solidaria en Miami. El evento que originalmente había sido anunciado como “Unidos por Venezuela”, ahora se llamará “Unidos por los nuestros” y ampliará su objetivo para incluir a las comunidades afectadas en ambos países.

La cita mantiene su fecha y escenario para este domingo 16 de agosto en el Kaseya Center, donde más de 30 artistas participarán en una programación que buscará recaudar fondos para los damnificados de Venezuela y Colombia.

La decisión fue comunicada después del sismo registrado en Colombia y supone que los recursos obtenidos ya no estarán destinados únicamente a la emergencia venezolana. La transmisión comenzará a las 6:00 p.m., hora de Miami, y podrá seguirse por Univisión.

Música y televisión al servicio de la ayuda

El escenario reunirá a figuras como Chayanne, Chino y Nacho, Corina Smith, Elena Rose, Feid, Gente de Zona, Gilberto Santa Rosa, Jay Wheeler, Joaquina, Jorge Luis Chacín, Lasso, Luis Fonsi, Marc Anthony, Mau y Ricky, Micro TDH, Nella, Olga Tañón, Piso 21, Ricardo Montaner, Silvestre Dangond y Zhamira.

También estarán Free Cover, Isadora, Jerry Di, Jonathan Moly, Manu Manzo, Noreh, SanLuis y Alleh.

La conducción estará en manos de personalidades como Adamari López, Amara la Negra, Carolina Sandoval, Charityn, Chiquinquirá Delgado, Chiquibaby, Dayanara Torres, Don Francisco, Karime Pindter y Raúl de Molina, entre más figuras.

A ellos se sumarán periodistas como Borja Voces, Elyangélica González, Francisco Urreiztieta, Luis Carlos Vélez, María Antonieta Collins, Mariana Atencio y Paulina Sodi, además de creadores y comunicadores como Luis Chataing, Oscar Alejandro, Rodner Figueroa, Yohana Vargas y Yorghaki.

Así se podrán hacer las donaciones

La transmisión también llegará mediante las plataformas de TelevisaUnivision e iHeartLatino. Quienes quieran aportar podrán hacerlo a través de códigos QR durante la emisión, enviando “UNIDOS” al 707070 por mensaje de texto o mediante “univision.org”.

Así, una producción que nació para respaldar a Venezuela amplía ahora su alcance para Colombia y convierte su convocatoria de artistas, periodistas y figuras digitales en un esfuerzo conjunto para ayudar a quienes enfrentan las consecuencias de los terremotos en ambos países.

Sigue leyendo:

Confirman el line-up de presentadores y artistas para “Unidos por Venezuela”

EE.UU. enviará $15.5 millones a Colombia para atender la emergencia tras el terremoto de 7.4

Futbolistas colombianos piden ayuda para localizar a sus familiares tras terremoto