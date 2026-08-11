Hallan muerto en Colombia a mexicano que había sido deportado de EE.UU. casi un año antes

Luis Enrique Cortez Cabrera, un mexicano de 32 años que había sido deportado de Estados Unidos casi un año antes, fue hallado muerto en Colombia después de permanecer desaparecido durante varias semanas, informó su familia a Noticias Telemundo.

De acuerdo con la embajada de México en Colombia, el hombre murió tras recibir varios disparos. Sin embargo, sus familiares aseguran que todavía desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen y esperan información de las autoridades colombianas.

La desaparición de Cortez se produjo en junio, después de que viajara a Colombia para visitar a unos amigos. Tras pasar aproximadamente un mes sin noticias de él, su familia recibió la confirmación de que había muerto.

La noticia afectó especialmente a su madre, quien relató entre lágrimas la angustia que vivió mientras intentaba comunicarse con su hijo. “Yo llamaba con la esperanza de que por fin me contestara”, contó a Noticias Telemundo.

La familia explicó fue la embajada de México en Colombia la que se comunicó con ellos para informarles sobre el fallecimiento. La identificación de Luis Enrique tampoco fue inmediata debido al estado en que fue encontrado su cuerpo.

Yamilex, madre de los hijos de Cortez, explicó que las autoridades tuvieron que enviar sus huellas dactilares a México para confirmar su identidad.

Había vivido 19 años en Estados Unidos

La muerte de Luis Enrique Cortez ocurrió casi un año después de que fuera deportado a México. Su madre aseguró que el hombre había vivido durante 19 años en Estados Unidos, donde tenía una vida establecida y a sus dos hijos.

Lamentó que la deportación hubiera separado a su hijo de la vida que había construido durante casi dos décadas. “Si no me hubieran deportado a mi hijo… él ya tenía aquí 19 años viviendo. Diecinueve años, toda una vida”, afirmó.

Después de ser deportado, Cortez permaneció un tiempo en Ciudad Juárez y posteriormente viajó a Colombia, según la información publicada por su familia en una campaña de GoFundMe.

El mexicano también se encontraba en proceso de obtener una visa U, un mecanismo migratorio estadounidense destinado a determinadas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades, con la expectativa de poder regresar a Estados Unidos y reunirse con sus hijos.

Yamilex manifestó que sus dos hijos, Andy y Delaila, eran una de las principales prioridades de Luis Enrique. “Lo más importante para él eran sus niños”, relató.

Dijo que incluso cuando estaba trabajando la víctima procuraba llevarlos consigo.

La familia busca repatriar sus restos

Ahora, sus familiares intentan trasladar el cuerpo desde Colombia hasta México para poder despedirse de él. A través de una campaña de GoFundMe, Yamilex pidió ayuda económica para cubrir los gastos de repatriación y agradeció a quienes colaboraron previamente en la búsqueda del hombre.

“Estamos recaudando fondos para poder traer de regreso a Enrique a casa para poder despedirnos de él”, escribió en la campaña.

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