“Mucha fuerza”: el mensaje de Lamine Yamal al pueblo colombiano tras el terremoto

Lamine Yamal se sumó a las voces de solidaridad y apoyo al pueblo colombiano tras el terremoto que golpeó al país. El futbolista del FC Barcelona, que había estado de vacaciones en Colombia días antes del desastre, aseguró que acompaña a las comunidades afectadas.

“Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”, dijo en un video en el que apareció con el cantante colombiano Ryan Castro, quien anunció que pondrá sus redes sociales al servicio de quienes necesitan ayuda.

La solidaridad de ambos nació durante la reciente visita de Yamal a Colombia. El jugador compartió varios días en Medellín con Ryan Castro, recorrió la Comuna 13, cantó con él “El ritmo que nos une” y hasta lució la camiseta de la selección colombiana.

También visitó las Islas del Rosario y se reunió con el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Tras el terremoto, los dos volvieron a aparecer juntos, pero esta vez desde Barcelona.

Castro anunció que usaría su alcance e influencia en redes sociales para canalizar ayuda. “Ponemos mis redes sociales a toda la disposición de la gente para ayudar”, dijo.

Asimismo, explicó que compartirán enlaces confiables para donaciones y que ya enviaron un primer avión con ayuda humanitaria hacia Cali, una de las zonas más afectadas.

También adelantó que contemplan el envío de otros dos hacia Chocó, una de las regiones más golpeadas.

A su lado, Yamal reforzó el mensaje. “Mucha fuerza a todo el pueblo colombiano. La verdad es que es una tragedia todo lo que ha pasado, pero tienen nuestro apoyo”, expresó.

Colombia se convirtió en el sitio predilecto para la élite del fútbol tras el Mundial 2026. Previo al terremoto, además de Lamine Yamal vacacionando en Medellín y Cartagena, en esta última ciudad también se vio al exportero y leyenda mexicana Guillermo Ochoa.

Días antes del terremoto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en Cali como invitado para la posesión presidencial del nuevo mandatario Abelardo De la Espriella.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar. El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Medellín y Bogotá.

El último balance oficial en Colombia confirma más de 230 muertos, 600 heridos y casi 200 edificaciones colapsadas tras el terremoto de magnitud 7.4. Las ciudades más golpeadas son Cali y Pereira, que concentran más del 90 % de las víctimas.



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