FC Barcelona dona $115,000 dólares y convoca captación de fondos tras terremotos en Colombia

A poco más de 24 horas del devastador terremoto que sacudió a Colombia, las muestras de solidaridad dentro del fútbol comienzan a llegar. Este martes, el FC Barcelona y su Fundación anunciaron la donación de $115,000 dólares como aportación inicial para cooperar en la respuesta a la emergencia humanitaria.

Asimismo, la institución blaugrana inició una campaña extraordinaria de captación de fondos que recolectará ayuda económica para ser destinada a los afectados por el terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado más de 200 fallecidos.

Por medio de un comunicado, el FC Barcelona explicó que los fondos se enviarán a organizaciones que ya trabajan sobre el terreno en Colombia y con las que el club tiene relación.

“Estos recursos se destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene una relación habitual de colaboración y que trabajan sobre el terreno ofreciendo asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a las personas desplazadas”, señalaron.

#11Ago | El @FCBarcelona y su fundación iniciaron una campaña extraordinaria de captación de fondos, con un aporte inicial de 100.000 euros, para cooperar en la respuesta a la emergencia humanitaria provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado ayer en Colombia.



"Estos? pic.twitter.com/lVu2MBRjvo — El Diario (@eldiario) August 11, 2026

Además de la donación y la captación de fondos, otra de las estrategias que implementará el Barça para ayudar a los afectados en Colombia se basará en el redondeo solidario.

En varios puntos de venta del estadio donde los fans adquieran entradas para el partido o museo, se les ofrecerá la opción de redondear el monto de su compra para que el excedente sea destinado a ayuda humanitaria para Colombia.

Hace poco más de un mes, Venezuela sufrió un doble terremoto y el FC Barcelona se solidarizó con la misma fórmula. A través de su Fundación, anunció una donación inicial de $115,000 dólares para apoyar la respuesta a la emergencia humanitaria.

A más de 24 horas del movimiento telúrico, las ayudas humanitarias y buenas voluntades dentro del mundo del fútbol comienzan a llegar.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar. El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Medellín y Bogotá.

La emergencia obligó a suspender la jornada del fútbol colombiano prevista para el lunes. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tomó la decisión como gesto de solidaridad con las comunidades afectadas.

El último balance oficial en Colombia confirma al menos 220 muertos, 668 heridos y 165 edificaciones colapsadas tras el terremoto de magnitud 7.4. Las ciudades más golpeadas son Cali y Pereira, que concentran más del 90 % de las víctimas.



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