Trump anuncia la salida de Karoline Leavitt como portavoz de la Casa Blanca a finales de mes

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su puesto a finales de agosto, después de un año y medio como una de las principales figuras públicas de la Administración, según anunció este miércoles el presidente Donald Trump.

Trump anunció la salida de Leavitt, de 28 años, en una publicación en Truth Social: “Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia. ¡Una decisión que comprendo y respeto plenamente!”.

El presidente, sin embargo, adelantó que la relación política con su portavoz continuará.

“Karoline será ahora una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano”, escribió Trump, al destacar su intención de trabajar con ella para afrontar las elecciones legislativas.

La salida convierte a Leavitt en una de las funcionarias de más alto perfil que dejan la Administración Trump desde el inicio del segundo mandato.

“Karoline ha sido una verdadera líder en la Casa Blanca y ha realizado una labor extraordinaria luchando por la justicia y la libertad desde 2018, incluida nuestra histórica campaña de reelección de 2024. Karoline ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo. ¡Gracias, Karoline, por un trabajo bien hecho!”, concluyó el mandatario.

Leavitt destaca su experiencia en la Casa Blanca

Leavitt confirmó el anuncio de Trump al compartir su mensaje en X y describió su paso por la Casa Blanca como una etapa excepcional de su trayectoria profesional.

“Desempeñar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida”, escribió.

La funcionaria también agradeció al presidente por las oportunidades que tuvo durante su gestión, entre ellas trabajar desde el Ala Oeste, participar en reuniones en el Despacho Oval y acompañar a Trump en viajes dentro y fuera de Estados Unidos.

Leavitt destacó especialmente haber viajado por el mundo para reunirse con líderes extranjeros y haber recorrido distintas partes del país, donde dijo haber conocido a estadounidenses de diferentes ámbitos.

Con 28 años, Leavitt se convirtió en la persona más joven en ocupar la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca.