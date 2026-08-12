Trump asegura que EE.UU. tiene el “control total” del estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas militares estadounidenses mantienen el “control total” del estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio petrolero mundial, en medio de las crecientes tensiones con Teherán y la exigencia de Irán de cesar el bloqueo naval para reabrir la ruta.

A su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, tras una visita al estado de Ohio, el mandatario se refirió a la posición de sus fuerzas armadas en la región y a la relación actual con el gobierno de Teherán.

“Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz. Lo controlamos nosotros; nadie más, solo nosotros. Nuestra armada es increíble y las cosas van de maravilla para nuestro país”, declaró Trump a la prensa desde la Base Conjunta Andrews (Maryland), a su regreso de Ohio.

Asimismo, el republicano expresó su postura respecto a Irán en el marco de las negociaciones militares y diplomáticas en busca de un cese al fuego.

“No confío en Irán, soy la última persona que confiaría en Irán, me han mentido constantemente”, acotó Trump, quien insistió que Estados Unidos mantiene actualmente el control del estrecho y que Irán no lo tiene.

Condiciones del gobierno iraní

Por parte de las autoridades de irán, la posición oficial condiciona la apertura comercial del paso marítimo a la interrupción de las acciones militares en la zona y al levantamiento de sanciones económicas.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz no será reabierto hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo naval contra Irán, libere sus activos congelados y acepte un alto el fuego que incluya también Líbano y Gaza.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre las costas de Irán y Omán, representa un punto clave para la distribución energética internacional, y su reapertura figura como uno de los temas centrales en las mesas de diálogo entre EE.UU. e Irán para evitar un declive comercial a nivel mundial.

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