Confirman el line-up de presentadores y artistas para “Unidos por Venezuela”

La cuenta regresiva para “Unidos por Venezuela: Concierto Benéfico” ya tiene otro de sus grandes atractivos. La organización confirmó el grupo de presentadores que encabezará la transmisión del evento solidario, una producción que reunirá a más de 50 figuras del entretenimiento, el periodismo y las plataformas digitales con un mismo objetivo, el de recaudar fondos para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por los terremotos en Venezuela.

La cita será el domingo 16 de agosto a las 6 p.m. (ET) en el Kaseya Center de Miami, desde donde se emitirá una jornada que combinará música, testimonios e iniciativas para incentivar las donaciones del público.

Figuras de la televisión y el periodismo se unen a la iniciativa

Entre los conductores confirmados aparecen nombres ampliamente conocidos por la audiencia hispana como Adamari López, Amara la Negra, Carolina Sandoval, Charityn, Chiquinquirá Delgado, Chiquibaby, Daniel Habiff, Dayanara Torres, Don Francisco, Enrique Santos, Erika de la Vega, George Harris, Jackie Guerrido, Jomari Goyso, Jorge Bernal, Karime Pindter, Karina Banda, Marko, Migbelis Castellanos, Raúl González, Raúl de Molina, Stef Roitman, Tony Dandrades y Vicky “La Chama”.

La cobertura también contará con periodistas como Borja Voces, Elyangélica González, Francisco Urreiztieta, Luis Carlos Vélez, María Antonieta Collins, Mariana Atencio y Paulina Sodi, además de creadores de contenido y otras personalidades como Luis Chataing, Oscar Alejandro, Rodner Figueroa, Yohana Vargas y Yorghaki, entre otros invitados.

Más de 30 artistas subirán al escenario

La música será otro de los pilares de la jornada. El cartel reúne a más de 30 artistas, entre ellos Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Piso 21, Corina Smith, Nella, Micro TDH, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Jerry Di, Isadora, Manu Manzo, Noreh, Alleh, Zhamira y Free Cover.

La transmisión llegará de manera simultánea a través de las plataformas de TelevisaUnivision e iHeartLatino. Durante toda la emisión, el público podrá hacer sus aportes mediante códigos QR, enviando la palabra “UNIDOS” al 707070 por mensaje de texto o ingresando a “univision.org”, donde estará habilitado el sistema de donaciones.

Con una amplia convocatoria de artistas, comunicadores e “influencers”, “Unidos por Venezuela: Concierto Benéfico” busca convertir la música y la televisión en un puente para canalizar ayuda hacia las comunidades afectadas por la grave emergencia que vive La Guaira, en Venezuela.

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