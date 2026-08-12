Victoria histórica de la líder indígena Peggy Flanagan en la contienda al Senado por Minnesota

La progresista y mujer indígena Peggy Flanagan, actual vicegobernadora de Minnesota, ganó el martes las primarias demócratas para el Senado y se impuso a la congresista Angie Craig, en una victoria del ala progresista del Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre.

Flanagan, una mujer indígena de la nación Ojibwe, obtuvo cerca del 59% de los votos frente a Craig, representante de un sector más moderado del partido.

La actual senadora demócrata por Minnesota, Tina Smith, no opta a la reelección, por lo que el escaño estará en juego en los comicios generales.

Durante la campaña, Flanagan defendió posiciones progresistas en asuntos como la inmigración, los derechos reproductivos y el acceso a la sanidad, y convirtió su oposición a las políticas del presidente Donald Trump en uno de los ejes de su candidatura.

Su campaña recibió además el respaldo de figuras del ala progresista como los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

Su padre, Marvin Manypenny, fue un activista indígena de Minnesota dedicado a la defensa de los derechos territoriales y la soberanía de los pueblos nativos. Flanagan, de ascendencia ojibwe e irlandesa y ciudadana de la nación White Earth, estudió psicología infantil y estudios indígenas estadounidenses en la Universidad de Minnesota.

Comenzó su trayectoria política como organizadora de la comunidad indígena urbana y en 2004 fue elegida para el consejo escolar de Mineápolis.

En 2015 llegó a la Cámara de Representantes de Minnesota y en 2018 fue elegida vicegobernadora junto a Tim Walz, cargo para el que fue reelegida en 2022.

Flanagan se enfrentará en noviembre a la republicana Michele Tafoya, excomentarista deportiva de televisión, que ganó las primarias de su partido.

Si vence en las elecciones generales, Flanagan podría convertirse en la primera mujer indígena estadounidense en ocupar un escaño en el Senado.

Durante el cierre de las elecciones primarias, las dos facciones del partido demócrata se han encarado en una cerrada batalla por ocupar las candidaturas de cara a las elecciones de medio mandato, donde se disputa la mayoría en el Senado para la parte final de la Administración Trump, marcada por una baja popularidad en las últimas encuestas.

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