Gianni Infantino se solidariza con Colombia tras el terremoto: “Me parte el corazón”

En medio de los problemas y escándalos que enfrenta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino se tomó una pausa para solidarizarse con las víctimas y afectados por el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes.

Infantino se sumó el pasado martes a las extensas muestras de solidaridad que ha recibido la nación cafetera tras la tragedia que ha dejado más de 200 muertos, según autoridades estatales.

El movimiento telúrico golpeó con fuerza a la región de Cali, lugar donde hace días estuvo Infantino como invitado para la toma de posesión del nuevo presidente Abelardo De la Espriella.

A través de su cuenta en Instagram, Infantino confesó que la situación le desbordaba debido al contraste de lo que era Cali cuando estuvo y en lo que se ha convertido luego del desastre natural.

“Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al futbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón”, escribió.

“En nombre de la FIFA y de toda la comunidad futbolística, mis pensamientos están con las familias y los amigos de quienes perdieron sus vidas, con aquellas personas que resultaron heridas, aquellas que sufrieron daños en sus hogares y aquellas que esperan noticias de sus seres queridos”, añadió.

Comunicado de Infantino en sus stories de Instagram. Foto: Captura de pantalla.

Finalmente, el mandamás de la FIFA desde hace una década aseguró que el organismo se “solidariza con el pueblo colombiano en estos momentos tan difíciles”, concluyó.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar. El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Medellín y Bogotá.

El último balance oficial en Colombia confirma más de 230 muertos, 600 heridos y casi 200 edificaciones colapsadas tras el terremoto de magnitud 7.4. Las ciudades más golpeadas son Cali y Pereira, que concentran más del 90 % de las víctimas.

Varios equipos como el Real Madrid, el Bayern Múnich y el club Chapecoense brasileño, el FC Barcelona, París Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Chelsea, Athletic de Bilbao, Vasco da Gama, Corinthians o Palmeiras expresaron el lunes su solidaridad con los colombianos afectados por el desastre natural.



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