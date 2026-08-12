Cristiano Ronaldo envió condolencias a Messi por la muerte de su padre: “Mucha fuerza”

Cristiano Ronaldo envió este miércoles un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge, y le expresó públicamente sus condolencias.

Este miércoles Messi rompió el silencio tras la muerte de su padre y publicó unas emotivas palabras en un carrusel en Instagram. El post, que ya supera el millón de likes y casi un millón de comentarios, fue contestado por Cristiano Ronaldo.

El portugués le dejó una respuesta corta, pero afectiva. “Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió.

El comentario de CR7 es la respuesta con más likes dentro del post, con casi 3 millones. La interacción ha estado llena de estrellas como Luka Modric, David Beckham, Kun Agüero, Courtois, Kroos, Casemiro, entre otros.

La respuesta de Cristiano llega horas después de haber anunciado el pasado martes que se casó oficialmente con Georgina Rodríguez tras una década de noviazgo.

Messi asomó su retiro tras la muerte de su padre

A través de un escrito catártico en redes sociales, la estrella del Inter Miami asomó que no ve el fútbol igual sin padre.

La declaración de Messi que pone en duda la continuidad de su carrera y deja abierto el panorama a la especulación de un retiro se da mientras está en Argentina, Rosario, junto a su familia.

Jorge Messi murió a los 68 años después de una enfermedad prolongada y mientras estaba internado en Rosario. De momento, la familia del astro argentino no ha revelado exactamente su padecimiento.

La enfermedad del padre de Messi se conoció durante el Mundial 2026, luego de que el ocho veces Balón de Oro estallara en llanto tras una de las remontadas épicas de Argentina en un partido.

Posteriormente, el argentino explicó en zona mixta que había estado viviendo momentos difíciles en lo personal. A los días, una presentadora en Argentina anunció de forma errónea la muerte del padre del exjugador del FC Barcelona.

El escándalo mediático y la información falsa obligaron a la familia Messi a publicar un comunicado aclarando la situación de Jorge Messi.



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