1 de cada 4 jóvenes de la Generación Z ya considera las apuestas deportivas parte de su estrategia financiera

El 26% de los inversionistas que pertenecen a la Generación Z dice que las apuestas deportivas ya forman parte de su estrategia financiera, según la encuesta Retail Investor Survey 2026, publicada por Betterment este martes 11 de agosto de 2026.

Este dato refleja una clara tendencia sobre la manera en que cada vez más jóvenes manejan su dinero, a través de estrategias altamente riesgosas, y plantea una preocupación: ¿qué ocurre cuando recursos destinados a construir patrimonio terminan expuestos en plataformas de apuestas?

El estudio indica que durante el último año, más de la mitad de los inversionistas Gen Z encuestados afirmó haber utilizado dinero que originalmente pensaba destinar a inversiones para apostar. Este movimiento conlleva un alto riesgo de reducir los recursos disponibles para ahorro, jubilación, vivienda u otras metas financieras.

Pero además, este riesgo no se limita a perder una apuesta. Cuando el dinero destinado a acciones, fondos de inversión o una cuenta de retiro se utiliza para apostar, también se pierde la oportunidad de generar rendimientos a largo plazo. Por eso, para las personas que apuestan con frecuencia, deberían separar el dinero destinado al entretenimiento del presupuesto para renta, alimentos, deudas, ahorro y gastos imprevistos, ya que una apuesta no debería financiarse con recursos necesarios para cubrir obligaciones básicas.

Apuestas deportivas desplazan dinero de inversión

La encuesta realizada entre 1,000 inversionistas minoristas en Estados Unidos encontró que 52% de los inversionistas de la Generación Z redirigió dinero originalmente reservado para invertir hacia apuestas deportivas al menos una vez en el último año.

El 14% afirmó haber hecho este movimiento varias veces al mes, lo que confirma que una parte de los jóvenes le da poca importancia a la decisión entre apostar por un partido y construir patrimonio.

La diferencia con otros grupos de mayor edad es marcada. El 26% de los inversionistas de la Generación Z considera las apuestas deportivas una parte frecuente de su plan financiero. Pero la cifra baja a 14% con los millennials, 6% en la Generación X y 1% entre baby boomers.

La búsqueda de dinero rápido gana terreno en un entorno de alta incertidumbre

La encuesta sugiere que un grupo creciente de jóvenes ven las apuestas como una posible vía para complementar ingresos en un entorno que se caracteriza por vivienda costosa, deudas y presión por alcanzar estabilidad financiera.

Por su parte, un estudio de Northwestern Mutual encontró que 32% de los miembros de la Generación Z invierte o considera invertir en mercados de predicción o apuestas deportivas, frente a 17% del total de adultos estadounidenses.

Sin embargo, el 80% de los jóvenes de la Generación Z interesados en activos especulativos, mercados de predicción, criptomonedas o apuestas indicó sentirse financieramente rezagado y cree que esas opciones podrían ayudar más que métodos tradicionales. Aunque son mecanismos altamente riesgosos por su propia naturaleza, reconocen que estos mecanismos ofrecen una ruta más rápida que las estrategias tradicionales para acercarse a sus objetivos.

John Roberts, jefe de oficina de Northwestern Mutual, explicó que este comportamiento suele partir de una sensación de retraso frente a las metas personales de la gente. “Estoy activo en esos mercados porque estoy atrasado respecto de mi plan y esta es una forma de ponerme al día”, dijo al resumir la situación económica de algunos encuestados.

El riesgo de priorizar apuestas sobre inversión

Las apuestas deportivas no funcionan como una inversión tradicional. Las inversiones pueden subir o bajar de valor, pero buscan rendimientos a través de activos, empresas, bonos o fondos; las apuestas dependen de resultados deportivos específicos y tienen márgenes que favorecen a las casas de apuestas.

Incluso saber de deportes o revisar estadísticas no elimina el riesgo de pérdida ni convierte una decisión de juego en un plan de construcción de riqueza.

Investigaciones sobre plataformas de predicción muestran que la mayoría de los usuarios no obtiene beneficios de forma sostenida. También CNBC reportó un análisis de datos de Polymarket que concluyó que la mayor parte de los participantes pierde dinero, pese a que muchos continúan considerándola una oportunidad financiera.

“Estos activos de alto riesgo pueden ser divertidos, pero por eso recomendamos gastar solo ‘dinero para diversión’ en ellos”, sostuvo John Roberts.

¿Qué puedes hacer para maximizar tu dinero antes de apostar?

Para hogares con presupuestos ajustados, cada dólar que se destina al juego puede afectar el pago de otros gastos necesarios o metas financieras. Antes de apostar, expertos y educadores financieros recomiendan establecer límites claros:

Cubrir primero lo esencial: renta, servicios, comida, transporte, pagos de deuda y ahorro

renta, servicios, comida, transporte, pagos de deuda y ahorro Definir un límite de pérdida: apostar solo una suma que pueda perderse sin afectar obligaciones

apostar solo una suma que pueda perderse sin afectar obligaciones No usar tarjetas de crédito: cubrir una pérdida financiada con crédito puede generar intereses y aumentar la deuda

cubrir una pérdida financiada con crédito puede generar intereses y aumentar la deuda No perseguir pérdidas: intentar recuperar lo perdido con nuevas apuestas suele agravar el problema

intentar recuperar lo perdido con nuevas apuestas suele agravar el problema Detectar señales de alerta: esconder apuestas, pedir préstamos o dejar de pagar cuentas requiere apoyo especializado, ante un posible problema de adicción

Roberts recomendó tratar las decisiones de alto riesgo como “dinero para diversión”, no como una manera de pagar deudas o financiar metas de largo plazo. “Estos activos de alto riesgo pueden ser divertidos, pero por eso recomendamos gastar solo ‘dinero de diversión’ en ellos”, sostuvo.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la tendencia de apostar frente a invertir en la Gen Z

¿Qué porcentaje de Gen Z considera las apuestas deportivas una inversión?

El 26% de los inversionistas de la Generación Z encuestados por Betterment afirmó que las apuestas deportivas son una parte deliberada de su estrategia financiera de largo plazo.

¿Cuántos jóvenes han usado dinero de inversión para apostar?

El 52% dijo que redirigió fondos originalmente apartados para invertir hacia apuestas deportivas durante el último año. El 14% lo hizo varias veces al mes.

¿Las apuestas deportivas son una inversión segura?

No. Dependen de resultados inciertos y contienen márgenes a favor de las casas de apuestas. No sustituyen un fondo de emergencia ni una cartera diversificada.

¿Por qué algunos jóvenes apuestan para sustituir inversiones o ahorro?

Estudios de Northwestern Mutual apuntan a que muchos se sienten rezagados financieramente y buscan vías rápidas para mejorar su situación económica.

¿Qué hago si las apuestas ya afectan mis finanzas?

Conviene frenar las apuestas, bloquear o limitar el acceso a aplicaciones, revisar deudas y buscar asesoría financiera o ayuda profesional si existe una conducta compulsiva.

Conclusión

El dato de 26% de jóvenes que deciden apostar sobre invertir no significa que las apuestas hayan reemplazado por completo las inversiones tradicionales, pero revela un cambio relevante en la forma en que parte de los jóvenes entiende el riesgo y la posibilidad de ganar dinero.

Si el dinero destinado al ahorro continúa migrando a resultados deportivos, el costo también impacta a largo plazo en inversión no realizada, deuda con intereses o menos recursos para enfrentar una emergencia.

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