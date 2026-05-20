Incluso ganando $100,000 al año, 1 de cada 3 jóvenes en EE.UU. dice vivir al día

Hasta hace unos meses, ganar más de $100,000 al año era una buena señal de estabilidad financiera. Hoy, para millones de jóvenes en Estados Unidos, ya no alcanza ante el alto costo de vida que experimenta el país. Un nuevo informe de Bank of America revela que el 29% de los integrantes de la Generación Z, que genera ingresos superiores a los $100,000 anuales dice que vive al día, sin espacio para ahorrar, ni con un margen para alcanzar el siguiente cheque de pago.

La presión económica afecta con mayor fuerza a las personas que ganan menos. El estudio encontró que el 73% de los jóvenes con ingresos inferiores a $50,000 admite vivir de cheque en cheque, mientras que casi la mitad de quienes ganan entre $50,000 y $100,000 enfrenta una situación similar.

El reporte, titulado ‘La Generación Z y el costo de la vida adulta’, elaborado en febrero de 2026 con más de 2,000 adultos en Estados Unidos, que retrata una realidad cada vez más evidente para muchas familias hispanas: tener empleo e incluso ingresos altos ya no garantiza estabilidad financiera, ante una realidad económica con rentas elevadas, gasolina cara, alimentos más caros y deudas crecientes.

El desglose que incomoda: más ingreso, mismo problema

De acuerdo con el informe de Bank of America, el 42% de la Generación Z, que agrupa a jóvenes de 18 a 29 años, dice vivir al día en 2026. Por nivel de ingreso familiar:

73% de quienes ganan menos de $50,000 al año

de quienes ganan menos de $50,000 al año 48% de quienes ganan entre $50,000 y $100,000

de quienes ganan entre $50,000 y $100,000 29% de quienes ganan más de $100,000

Esto se traduce en gente que gana seis cifras y sigue sin poder ahorrar. Para muchos, estos números no significan un fracaso personal, sino el reflejo del precio actual de la vida adulta en Estados Unidos.

El punto de quiebre: los 23 a 25 años

El informe identifica un momento crítico en los ingresos de este grupo. La Generación Z intermedia, conformada por jóvenes de 23 a 25 años, es la que reporta mayor presión financiera: el 51% vive al día, más que los de 18 a 22 años (36%) y los de 26 a 29 (43%).

Este sector también es el rango de edad donde la mayoría deja de recibir apoyo familiar. Solo el 29% de los jóvenes de 23 a 25 años todavía cuenta con el apoyo de sus padres, frente al 51% de quienes tienen entre 18 y 22. Esto es, cuando intentan independizarse, los costos los golpean con mayor fuerza.

Las barreras que bloquean el avance de la Generación Z

Cuando se les preguntó por sus principales obstáculos financieros, los jóvenes de la Generación Z identificaron:

49% señaló el alto costo de la vida

señaló el alto costo de la vida 35% indicó ingresos insuficientes

indicó ingresos insuficientes 29% mencionó el alquiler o costos de vivienda

mencionó el alquiler o costos de vivienda 17% gasta más de la mitad de su cheque mensual solo en renta —frente al 13% en 2025 y el 10% en 2024

El 50% de la Generación Z afirma no ganar suficiente para llevar el nivel de vida que desea. Esta percepción se mantiene sin cambios relevantes desde 2022.

¿Qué estrategias usan los jóvenes para llegar al fin de mes?

Para compensar este ingreso insuficiente, los jóvenes han implementado diferentes estrategias de supervivencia: 69% tomó medidas concretas en los últimos 12 meses, según Bank of America:

40% redujo las salidas a comer

redujo las salidas a comer 24% dejó de asistir a eventos con amigos

dejó de asistir a eventos con amigos 20% comenzó a comprar en supermercados más baratos

comenzó a comprar en supermercados más baratos 16% tomó un trabajo adicional, contra el 12% que lo hacía en 2025

Más jóvenes han tenido que buscar un segundo empleo, pero no como una opción de mejora, sino como una solución para cerrar el mes.

Incluso con buen sueldo, no alcanza para el retiro

Solo el 26% de los jóvenes con ingresos superiores a $100,000 dijo que contribuye a un plan de retiro 401(k), y apenas el 23% aporta a una cuenta IRA.

Para las familias hispanas que trabajan duro para que sus hijos lleguen a esos niveles de ingreso, el dato es especialmente revelador: un salario alto no garantiza estabilidad si el costo de vida consume todas las ganancias.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la Generación Z y las finanzas en EE.UU.

¿Por qué los jóvenes que ganan bien siguen viviendo al día?

El alquiler, los alimentos y la deuda estudiantil absorben gran parte del ingreso, incluso en niveles salariales altos. El 29% de la Generación Z con ingresos de más de $100,000 reporta no tener dinero sobrante entre cheques.

¿Qué edad es la más afectada dentro de la Generación Z?

Los de 23 a 25 años: el 51% vive al día, justo cuando dejan de recibir ayuda familiar y enfrentan por primera vez el costo real de la vida independiente.

¿Qué pueden hacer para salir del ciclo de vivir al día?

Empezar con un presupuesto, solo el 18% de la Generación Z lo usa, y destinar una cantidad fija mensual al ahorro. El 21% ya guarda un porcentaje fijo de su cheque en ahorros.

¿El problema es igual para los jóvenes hispanos que para el resto?

La comunidad hispana enfrenta una presión adicional: históricamente concentra sectores de ingresos medios y bajos, que tienen menor acceso a planes de retiro y mayor carga de remesas familiares.

Conclusión

Si una generación entera, incluso el segmento mejor remunerado, no logra ahorrar o contribuir a su retiro, el impacto se trasladará en los próximos años a los sistemas de seguridad social y pensiones.

Para los jóvenes hispanos, que ya enfrentan brechas históricas de riqueza, la ventana para construir estabilidad financiera se estrecha con cada año sin un plan de ahorro activo. El problema no es de actitud: es estructural. Y reconocerlo es el primer paso para enfrentarlo.

Sigue leyendo:

– Generación Z deja la universidad: oficios técnicos ya pagan hasta $20,000 más

– Generación Z desconfía de la inteligencia artificial: crece el enojo y el miedo en el trabajo y las escuelas

– Herencias récord en EE.UU.: qué sectores ganan y cómo pueden potenciar tus finanzas





