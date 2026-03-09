Cómo funcionan las apuestas deportivas en Estados Unidos: guía para principiantes

Las apuestas deportivas se han convertido en una industria multimillonaria en Estados Unidos. En los últimos años, cada vez más estados han legalizado este tipo de actividad, lo que permitió que millones de personas puedan apostar de manera regulada en eventos deportivos como fútbol americano, béisbol, baloncesto o fútbol internacional.

Para muchos latinos que viven en el país, el sistema de apuestas puede resultar confuso al principio. Conceptos como momios, líneas o spread no siempre son fáciles de entender si una persona nunca ha apostado antes.

Por eso es importante conocer cómo funciona este sistema antes de participar en él. Las apuestas deportivas no solo implican elegir quién ganará un partido, sino también comprender las probabilidades y los diferentes tipos de apuestas disponibles.

Qué son los momios en las apuestas deportivas

Uno de los conceptos más importantes en las apuestas son los momios. Este término se utiliza para indicar cuánto dinero se puede ganar en una apuesta.

En Estados Unidos se utiliza principalmente el sistema de momios americanos, que muestra números positivos o negativos.

Los momios negativos indican al favorito para ganar el evento. En cambio, los momios positivos corresponden al equipo o jugador considerado menos probable ganador. Este sistema permite a los apostadores entender rápidamente qué resultado es considerado más probable por las casas de apuestas.

Qué significa la línea de apuesta

Otro término muy común es la línea de apuesta o betting line. Se trata de las probabilidades que establecen las casas de apuestas para equilibrar el interés entre ambos equipos.

Las líneas se calculan a partir de distintos factores, entre ellos:

Rendimiento reciente de los equipos.

Estadísticas ofensivas y defensivas.

Lesiones de jugadores.

Historial entre rivales.

Condiciones del estadio o clima.

Las líneas pueden cambiar antes del partido dependiendo del volumen de apuestas que reciba cada equipo.

Tipos de apuestas más comunes

Las casas de apuestas ofrecen diferentes formas de apostar en un evento deportivo. Una de las más simples es el moneyline, donde el apostador elige qué equipo o jugador ganará el partido.

Otra apuesta popular es el spread, que funciona como un hándicap para equilibrar las probabilidades entre dos equipos con diferente nivel.

También está la apuesta over/under, que consiste en predecir si el total de puntos, carreras o goles en un partido será mayor o menor que una cifra determinada.

En algunos deportes también existen apuestas relacionadas con estadísticas individuales de jugadores o resultados específicos del partido.

En qué estados son legales las apuestas deportivas

Desde 2018, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que cada estado regule las apuestas deportivas, el mercado ha crecido rápidamente.

Actualmente, las apuestas deportivas son legales en más de 35 estados, incluidos algunos de los mercados más grandes del país como Nueva York, Nueva Jersey, Nevada, Illinois, Arizona y Colorado. En muchos de estos estados las apuestas pueden realizarse tanto en casinos físicos como a través de aplicaciones móviles autorizadas.

Sin embargo, las reglas varían según la jurisdicción, por lo que es importante verificar la legislación local antes de apostar.

Qué tener en cuenta antes de apostar

Aunque las apuestas deportivas forman parte del entretenimiento para muchos aficionados, siempre implican un riesgo financiero. Los especialistas recomiendan apostar solo cantidades que una persona esté dispuesta a perder y evitar utilizar las apuestas como una forma de obtener ingresos.

También es importante recordar que incluso los equipos favoritos pueden perder un partido, ya que el deporte siempre tiene un grado de imprevisibilidad.

Por esa razón, muchos expertos aconsejan ver las apuestas como una actividad recreativa y no como una estrategia de inversión.

El crecimiento de las apuestas deportivas en Estados Unidos

El mercado de apuestas deportivas ha crecido de forma acelerada desde su legalización en distintos estados. Millones de personas utilizan actualmente plataformas digitales para apostar en eventos deportivos, especialmente en ligas populares como la NFL, la NBA, la MLB y torneos internacionales de fútbol.

Este crecimiento ha convertido a las apuestas deportivas en una de las industrias más dinámicas del entretenimiento en Estados Unidos, al mismo tiempo que ha abierto nuevos debates sobre regulación, publicidad y juego responsable.

Los riesgos de la ludopatía y el juego problemático

Aunque las apuestas deportivas forman parte del entretenimiento para muchos aficionados, también pueden convertirse en un problema cuando se pierde el control sobre el dinero o el tiempo dedicado al juego.

La ludopatía, también conocida como trastorno del juego, es una condición reconocida por especialistas en salud mental. Se caracteriza por la incapacidad de detener o controlar las apuestas, incluso cuando provocan problemas económicos, laborales o familiares.

Entre las señales de alerta más comunes se encuentran:

Apostar cada vez más dinero para intentar recuperar pérdidas.

Sentir ansiedad o irritación cuando no se puede apostar.

Ocultar a familiares o amigos el dinero gastado en apuestas.

Apostar dinero destinado a gastos esenciales.

En Estados Unidos existen organizaciones que brindan ayuda a personas con problemas de juego. Una de las principales es el National Council on Problem Gambling, que ofrece recursos y una línea de asistencia para quienes buscan apoyo.

Los especialistas recomiendan considerar las apuestas únicamente como una forma de entretenimiento y establecer límites claros para evitar riesgos.

