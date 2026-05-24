La Generación Z pospone el amor y los hijos porque el dinero ya no alcanza

Salir en pareja, independizarse o hacer planes para formar una familia ya no depende solo del amor y la afinidad entre millones de jóvenes en Estados Unidos. Ahora también depende de los ahorros en la cuenta bancaria. Un nuevo informe de Bank of America reveló que casi 1 de cada 4 jóvenes en la Generación Z ha pospuesto citas, convivencia, matrimonio o hijos por razones económicas, en medio de un costo de vida que afecta especialmente a los adultos jóvenes.

La presión financiera está cambiando la manera de relacionarse entre los jóvenes. El estudio encontró que el 51% de los jóvenes no gastó dinero en citas durante el último mes, mientras que el 74% considera la responsabilidad financiera como un factor clave antes de comprometerse sentimentalmente.

El reporte, que consultó a más de 2,000 adultos en febrero de 2026, muestra cómo la inflación, las rentas elevadas y la dificultad para ahorrar están redefiniendo la vida adulta para la Generación Z. Muchos jóvenes ahora consideran que el dinero también influye en cuándo enamorarse, tener hijos o construir una vida en pareja. El dinero no solo retrasa el amor: define quién puede ser pareja.

El 45% está soltero y no busca pareja

De los 1,133 jóvenes encuestados por Ipsos para Bank of America, el 56% es soltero. Entre ellos, el 45% dijo además que no está buscando pareja, mientras que el 11% está soltero y sí busca activamente.

Para muchos jóvenes hispanos que crecieron con el modelo familiar como prioridad, ese número resulta difícil de procesar: Antes, estar sin pareja era una etapa transitoria, pero ahora se ha convertido en una decisión económica sostenida.

Posponer no es renunciar: los pasos que el dinero paraliza

El informe identifica con precisión qué aspectos de la vida amorosa están pospuestos por la situación financiera:

24% de los solteros pospone tener alguna cita por su situación financiera

pospone tener alguna cita por su situación financiera 24% de quienes tienen pareja duda en dar el siguiente paso (mudarse juntos o comprometerse) por razones económicas

duda en dar el siguiente paso (mudarse juntos o comprometerse) por razones económicas 16% de quienes ya viven con su pareja pospone el matrimonio hasta un mejor momento financiero

pospone el matrimonio hasta un mejor momento financiero 6% de las parejas comprometidas o casadas pospone tener hijos por razones económicas

Son cuatro peldaños de una decisión consistente: el dinero empuja la vida adulta hacia adelante, sin fecha de llegada clara.

Lo que buscan en una pareja: estabilidad antes que romance

La Generación Z no solo pospone temas relacionados con la pareja, también los filtra Al elegir pareja, estos jóvenes son más selectivos en temas como:

74% valora la responsabilidad financiera (76% de las mujeres, 71% de los hombres)

valora la responsabilidad financiera (76% de las mujeres, 71% de los hombres) 66% busca seguridad financiera en su pareja

busca seguridad financiera en su pareja 65% considera los comportamientos financieros del otro

considera los comportamientos financieros del otro 61% quiere metas y prioridades económicas similares

quiere metas y prioridades económicas similares 38% prefiere una pareja con muy pocas deudas

prefiere una pareja con muy pocas deudas 28% considera el historial crediticio

Muchos de estos jóvenes interpretan que una persona con deudas no es el mejor partido y puede costar una relación antes de que realmente empiece.

El ‘factor decisivo’ que nadie menciona en la primera cita

Hay una conducta que los jóvenes ya consideran como una ‘bandera roja’: el gasto irresponsable. El 43% de la Generación Z afirma que esa conducta es razón suficiente para terminar una relación, según el informe de Bank of America. Para los mileniales, ese porcentaje es del 33%. Es decir, la Generación Z es más estricta con el dinero ajeno que las generaciones anteriores.

Otros factores que funcionan como señales de alerta en una relación: depender financieramente de los padres (13%), altas deudas en tarjetas de crédito (6%), mal historial crediticio (3%) y deuda estudiantil elevada (2%).

Solo el 18% de la Generación Z afirma que las finanzas no son importantes en una relación de pareja.

Citas sin presupuesto: el nuevo romance de la Generación Z

La mitad de la Generación Z (51%) dijo que no gastó en citas el mes pasado. Entre los solteros, ese porcentaje sube al 72%. No se trata solo de un tema de desinterés: el 15% de quienes gastan menos de $50 al mes en citas admite que no puede pagarlas.

Los que sí salen buscan formas de no gastar: actividades gratuitas, opciones más baratas en el menú, reuniones en casa. El romance de 2026 se adapta al presupuesto disponible, no al contrario.

Otro dato que sorprende: el 70% de la Generación Z desea que ambos integrantes en la pareja aporten económicamente a la relación, sin importar quién gana más. La dependencia económica unilateral ya no es el modelo viable para esta generación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los hábitos de la Generación Z con el amor y el dinero

¿Por qué la Generación Z pospone comprometerse?

Según el informe de febrero de 2026, el 24% de los jóvenes solteros pospone las citas por razones financieras, y otro 24% de quienes tienen pareja evita comprometerse o mudarse juntos.

¿Qué porcentaje de la Generación Z está soltero y no busca pareja?

El 45% de todos los encuestados, jóvenes de 18 a 29 años, dijo estar soltero y no buscar pareja activamente. Solo el 11% estaba soltero y estaba en búsqueda.

¿La Generación Z evalúa el dinero antes de elegir pareja?

Sí. El 74% valora la responsabilidad financiera de su pareja potencial, y el 43% considera los hábitos de gasto irresponsable como razón para terminar una relación.

¿Cuánto gasta la Generación Z en citas?

El 51% no gasta dinero al mes en citas románticas. Entre los solteros, el porcentaje sube al 72%. Solo el 14% gasta entre $1 y $50 al mes. El 15% de quienes gastan reconoce que no puede permitirse más.

¿La Generación Z pospone tener hijos por el dinero?

El 6% de los jóvenes comprometidos o casados de la Generación Z pospone tener hijos por temas financieros. Esta cifra se suma a otras trascendentes como convivir o casarse, y muestra cómo el dinero retrasa todas las decisiones clave de la vida en pareja.

Conclusión

Lo que el informe de Bank of America documenta con números, muchas familias hispanas ya lo sienten en casa: los hijos tardan más en casarse, en independizarse o tener a sus propios hijos. El costo de la vida adulta influye también en cada decisión sentimental.

Si esa ecuación no cambia, la siguiente generación enfrentará los mismos dilemas con aún menos margen. El amor no desaparece; se aplaza hasta que el presupuesto lo permita.

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