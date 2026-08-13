Agente de ICE apuntó con un arma a mujer en Virginia tras un incidente en auto

Una ciudadana estadounidense de origen hispano denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Falls Church, Virginia, le apuntaron con un arma durante un incidente de tráfico, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que la mujer utilizó su vehículo para intentar arrollar a los funcionarios durante un operativo de detención.

En una conferencia de prensa organizada por organizaciones de derechos de los inmigrantes, Carolina Molina, de 36 años, relató que el incidente ocurrió a comienzos de semana mientras visitaba firmas de abogados para entregar tarjetas de presentación. Durante su recorrido, la ciudadana notó la presencia de vehículos sin logotipos y oficiales del ICE ejecutando arrestos.

“Como ciudadana estadounidense, creo que tengo derecho a ejercer mi derecho a portar armas, amparado por la Primera Enmienda”, declaró Molina a la prensa.

A tense encounter with U.S. immigration agents has gone viral after video showed an ICE agent pointing a gun at a woman inside her car in Northern Virginia.



The woman, Carolina Molina, says she was confronting agents during an immigration enforcement operation. ICE says she? pic.twitter.com/ynH72I3QF3 — AM:PM Network (@AMPM_Network) August 13, 2026

Según Molina, un agente del ICE seguidamente le cerró el paso con su vehículo, descendió de la unidad y la amenazó con un arma de fuego a la cabeza mientras le preguntaba los motivos por los que los estaba persiguiendo.

Altercado grabado en video

Molina sostuvo que se encontraba conmocionada por el uso del arma, y ofreció detalles de lo que vivió durante el incidente.

“Le dije: ‘¿En serio?’ Es decir, ¿de verdad estás haciendo esto? No me lo puedo creer, y ahí fue donde la cosa se puso interesante.”

“Ahí es cuando parece que la situación cambió”, agregó Molina. “Parece que entonces empezó a sembrar la discordia, diciendo: ‘Están intentando atropellarnos. Ella estaba intentando atropellarnos’, etc., etc. Y eso no es cierto”.

Respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció una declaración a ABC News donde desmintió la versión de la conductora.

El portavoz del organismo argumentó que Molina transitó en círculos alrededor de los oficiales, e intentó embestirlos con su automóvil para facilitar la huida de las personas que estaban siendo intervenidas.

“Por temor a su seguridad, los agentes del ICE detuvieron el vehículo de la conductora”, señaló la agencia. “Se recabaron los antecedentes necesarios de la conductora, quien podría enfrentar un proceso penal como consecuencia de sus acciones”.

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