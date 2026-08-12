Burlington acelera su expansión y abre 12 tiendas en agosto

Burlington continúa ampliando su presencia en Estados Unidos con la apertura de 12 nuevas tiendas durante agosto de 2026. La cadena de descuentos comenzó el calendario de inauguraciones el 6 de agosto y continuará sumando establecimientos durante el resto del mes, como parte de un plan mucho más ambicioso que contempla alrededor de 115 nuevas tiendas netas durante su actual año fiscal.

La expansión ocurre en un momento en que otros grandes nombres del comercio minorista estadounidense reducen su presencia física o abandonan algunos mercados. Burlington, por el contrario, está aprovechando oportunidades inmobiliarias para aumentar rápidamente su red.

La compañía, conocida por vender ropa, calzado, accesorios y artículos para el hogar a precios de descuento, ya cuenta con más de 1,000 establecimientos y sigue buscando espacio para crecer.

Quienes visiten algunas de las nuevas Burlington encontrarán diferencias respecto de los establecimientos tradicionales de la compañía. Crédito: Burlington | Cortesía

Burlington abre 12 tiendas durante agosto

El calendario de agosto contempla 12 nuevos establecimientos, con inauguraciones distribuidas a lo largo del mes. La primera apertura se produjo el 6 de agosto en Fond du Lac, Wisconsin, en 822 W. Johnson St. Las siguientes aperturas se concentran entre el 13 y el 27 de agosto.

California es uno de los mercados con mayor actividad dentro de esta nueva fase de crecimiento, mientras que Burlington también continúa aumentando su presencia en estados como Florida y Nueva York y en Puerto Rico.

La propia compañía mantiene en su sitio web una sección dedicada a sus próximas inauguraciones. Actualmente aparecen establecimientos próximos a abrir en Alabama, Arizona, California, Florida, Iowa, Michigan, Missouri, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Texas, Virginia y Wisconsin, aunque esa lista incluye aperturas posteriores a agosto y no únicamente las 12 correspondientes a este mes.

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Dos nuevas Burlington abrirán en Puerto Rico antes de terminar agosto

Puerto Rico tendrá un papel destacado en la expansión de la cadena. Burlington confirmó oficialmente la apertura de una nueva tienda en San Germán el 13 de agosto. El establecimiento estará ubicado en PR-2, avenida Ángel Casto Pérez.

La compañía tiene actualmente 32 tiendas operativas en Puerto Rico, según su directorio oficial, y habrá otra inauguración antes de terminar el mes. El 27 de agosto abrirá una nueva Burlington en Cayey, en Carretera #1 Km. 56.2, Barrio Montellano. El sitio oficial de la cadena ya muestra el establecimiento como “coming soon” y confirma esa fecha de apertura.

Las dos inauguraciones muestran la importancia que Puerto Rico tiene dentro de la estrategia de crecimiento de Burlington.

Nueva tienda de Burlington en Nueva York

Nueva York también figura entre los mercados donde Burlington continuará creciendo durante las próximas semanas. La compañía tiene programada para el 27 de agosto la apertura de una tienda en Queensbury, en 756 Upper Glen Street, Suite 15.

La tienda tendrá horarios extendidos: de acuerdo con la información publicada por Burlington, abrirá generalmente a las 9:00 a.m. y permanecerá funcionando hasta las 11:00 p.m. durante buena parte de la semana.

La apertura forma parte de una estrategia que busca tanto ingresar en nuevos mercados como sumar establecimientos en áreas donde Burlington ya tiene presencia.

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Miami también tendrá una nueva Burlington

Florida está igualmente dentro del mapa de crecimiento. Una nueva Burlington llegará a Dadeland Station, en Miami, y utilizará el formato renovado que la compañía está desplegando en sus establecimientos. La inauguración está prevista para este mes.

La elección de Miami refuerza la presencia de la cadena en uno de los principales mercados minoristas de Florida y especialmente relevante para los consumidores hispanos.

Las nuevas tiendas forman parte de una transformación más amplia de Burlington, que está modificando no solamente dónde abre locales sino también cómo son esos establecimientos.

Cómo son las nuevas tiendas de Burlington

Quienes visiten algunas de las nuevas Burlington encontrarán diferencias respecto de los establecimientos tradicionales de la compañía. La cadena está implementando un formato renovado, con pasillos más amplios y organizados y una señalización más visible para facilitar la búsqueda de productos.

El cambio acompaña una estrategia que durante los últimos años llevó a Burlington a trabajar con establecimientos más eficientes y una presentación de productos diferente de la que caracterizaba a las antiguas tiendas Burlington Coat Factory.

La compañía también continúa enfatizando su modelo off-price: adquirir inventario de distintas marcas y ofrecerlo con descuentos frente a los precios habituales de otros comercios.

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Burlington planea alrededor de 115 nuevas tiendas netas en 2026

Las 12 aperturas de agosto son solamente una parte del plan. En mayo, Burlington actualizó sus previsiones para el año fiscal 2026 y señaló que espera sumar aproximadamente 115 nuevas tiendas netas, frente a las 110 que había previsto inicialmente en marzo.

La compañía también proyectó que sus ventas totales crecerían entre 9% y 11% durante el ejercicio, mientras que las ventas comparables aumentarían entre 2% y 4%.

El ritmo de expansión ya había quedado claro durante la primavera. Burlington abrió 26 establecimientos durante mayo, antes de preparar la nueva oleada de inauguraciones del verano.

Burlington aprovecha los espacios que dejan otras cadenas

Hay otro elemento detrás del crecimiento: la disponibilidad de locales que otras compañías minoristas dejaron vacíos. Un ejemplo reciente aparece en Texas.

En el área de Houston, Burlington ocupará un antiguo establecimiento de Saks Off 5th en Sugar Land, dentro de una tendencia en la que cadenas de descuento como Burlington, Marshalls, HomeGoods y dd’s Discounts están tomando grandes espacios abandonados por otros retailers.

Para las cadenas que continúan expandiéndose, estos cierres pueden representar una oportunidad: locales comerciales grandes, ya construidos y ubicados en corredores de compras establecidos quedan nuevamente disponibles.

Burlington lleva tiempo utilizando esa estrategia como una de las herramientas para acelerar su crecimiento.

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