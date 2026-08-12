Illinois realizará Feria Estatal para renovar licencia de conducir y otros trámites: los detalles

Todos los residentes de Illinois tendrán una excelente oportunidad para renovar su licencia de conducir o tramitar otros documentos vinculados, sin necesidad de acudir a una oficina del DMV. Esto gracias a una Feria Estatal donde la Oficina del Secretario de Estados funcionará desde una carpa de atención al público.

La iniciativa fue anunciada por el secretario de Estado, Alexi Giannoulias, y busca que los asistentes puedan aprovechar su visita al evento para resolver gestiones que normalmente requerirían un viaje separado al DMV.

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¿Cuándo y dónde se podrá renovar la licencia de conducir en Illinois?

La carpa del Secretario de Estado, según su sitio web oficial, estará disponible del 13 al 23 de agosto de 2026, durante todos los días de la Feria Estatal de Illinois.

El horario habitual será de 10:00 am a 8:00 pm. La última jornada, el 23 de agosto, la atención finalizará a las 4:00 pm.

La oficina estará ubicada sobre Brian Raney Avenue, cerca de la esquina sureste del recinto ferial.

La intención es evitar que los residentes tengan que realizar un viaje adicional al DMV para resolver asuntos relacionados con sus documentos.

¿Qué trámites podrán realizar los residentes de Illinois?

La carpa ofrecerá distintos servicios en un mismo mostrador. Entre ellos estarán:

Solicitar una REAL ID, licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal

Renovar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal

Cambiar una Temporary Visitor Driver’s License (TVDL) por una licencia de conducir estándar

Renovar el registro de un vehículo

Solicitar un distintivo de estacionamiento para personas con discapacidad

Inscribirse en el Registro de Donantes de Órganos y Tejidos de Illinois

Esto significa que la feria no estará limitada exclusivamente a quienes necesiten renovar su licencia. También podrán acudir personas que tengan que realizar determinadas gestiones de identificación, registro vehicular u otros servicios administrados por la Secretaría de Estado.

Antes de acudir a la Feria Estatal, en cualquiera de los días que esté disponible, la Secretaría de Estado recomienda consultar previamente su sitio web oficial y verificar qué documentación corresponde llevar. La propia agencia afirma que esto ayudar a evitar inconvenientes y ahorrar tiempo.

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