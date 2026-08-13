Argentino Marcelo Gallardo toma fuerza para dirigir a la selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) acelera la búsqueda del entrenador que asumirá el mando de la selección nacional, con la mira puesta en una contratación que debería concretarse antes de finalizar agosto.

En ese escenario, un nombre de peso internacional comienza a ganar protagonismo: Marcelo Gallardo.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el estratega argentino ya habría tenido un primer acercamiento el miércoles 12 de agosto con Francisco Egas, presidente actual de la FEF.

?Marcelo Gallardo es el principal apuntado para ser el DT de Ecuador.

*??Ya hubo una reunión con Francisco Egas, presidente de la FEF. No es una negociación que pueda cerrarse rápidamente.

??Para @StudioFutbol presentada por @1x_ecuador pic.twitter.com/um4x1mnqlh — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 13, 2026

Sin embargo, las conversaciones se encuentran en una fase preliminar, por ahora, no existe contrato, acuerdo formal, ni una negociación cerrada. Gallardo aparece como una de las alternativas que analiza la dirigencia ecuatoriana para ocupar el banquillo de la Tricolor.

Apuesta por un DT con experiencia

La posible llegada del técnico argentino representaría una apuesta de alto perfil. Gallardo construyó gran parte de su prestigio en River Plate, donde consiguió una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club.

Bajo su dirección, el equipo argentino conquistó dos Copas Libertadores, en 2015 y 2018, además de una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas y una Copa Suruga Bank.

Actualmente, el entrenador nacido en, Buenos Aires, se encuentra sin equipo, condición que facilita que su nombre sea considerado por distintas selecciones y clubes.

Para Ecuador, su experiencia internacional y su recorrido en torneos sudamericanos representan algunos de los principales argumentos para evaluar su candidatura.

Otros candidatos

No obstante, Gallardo no es la única alternativa sobre la mesa. Luis Zubeldía también aparece entre los candidatos para asumir el cargo. El argentino terminó este miércoles 13 de agosto su vínculo con Fluminense, decisión tomada por la directiva del club brasileño, junto con su cuerpo técnico.

O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.



O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo? pic.twitter.com/p0KKgNLSNN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 13, 2026

Zubeldía conoce de primera mano el fútbol ecuatoriano. Durante su etapa en Liga de Quito consiguió la Copa Sudamericana y la LigaPro en 2023, los primeros títulos de su carrera como entrenador principal.

Su conocimiento del campeonato nacional y del entorno futbolístico del país podría convertirse en un factor favorable dentro del proceso de selección.

El tiempo apremia para la FEF. Ecuador tiene programada una gira por Asia que comenzará el 24 de septiembre ante Corea del Sur, en el estadio de Suwon. Por ello, la dirigencia busca definir pronto al sucesor del actual cuerpo técnico y encaminar el nuevo proyecto de la Tricolor.

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