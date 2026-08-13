Celia Cruz, Tito Puente y más leyendas latinas con calles en Nueva York

El mapa musical de una ciudad también puede contar tranquilamente su historia. Así pasa en la gran Nueva York, donde varias esquinas y avenidas llevan los nombres de figuras que hicieron de la música latina una parte esencial de su identidad cultural.

Recordar estos nombres justo viene al presente por un homenaje que se prepara en Los Ángeles. La concejala del Distrito 6, Imelda Padilla, impulsó la designación de la intersección de Chase Street y Van Nuys Boulevard como “Los Angeles Azules Square”, un reconocimiento que se realizará el próximo 14 de septiembre a la agrupación mexicana que se suma a los festejos previos al Mes de la Herencia Latina/Hispana. La propuesta fue aprobada por el Concejo de Los Ángeles en mayo de 2026.

En Nueva York, este tipo de reconocimientos tiene una historia bastante amplia y rica.

La leyenda de la música, Celia Cruz. Crédito: Lynne Sladky | AP

De Celia Cruz a Tito Puente

Celia Cruz tiene su propia “Celia Cruz Way” en el Bronx, en la esquina de Reservoir Avenue y West 195th Street. El homenaje se realizó en junio de 2021 y convirtió el entorno de la Celia Cruz Bronx High School of Music en otro punto de referencia para recordar a la Reina de la Salsa.

Otra figura imprescindible es Tito Puente. East 110th Street, entre Fifth Avenue y First Avenue, recibió el nombre de “Tito Puente Way” en agosto de 2000, apenas unos meses después de su muerte. El músico nació y creció en East Harlem, por lo que el homenaje quedó ligado directamente al barrio que marcó sus primeros años.

El Bronx también guarda el nombre de Héctor Lavoe. En 2025, la intersección de Westchester y Bryant avenues fue designada “Héctor Lavoe Way”, justamente cerca del edificio donde vivió cuando llegó muy joven a Nueva York.

El legado de Tito Puente. Crédito: MIKE ALBANS | AP

Palmieri, merengue y música mexicana

La familia Palmieri tiene un lugar especial en este recorrido. Charlie Palmieri cuenta con “Charlie Palmieri Way” en East Harlem, mientras que Eddie Palmieri recibió en 2026 el homenaje “Eddie Palmieri Way” en East 112th Street y Park Avenue, un punto especialmente significativo porque ambos hermanos quedaron vinculados al mismo sector de El Barrio.

La lista continúa con Los Tigres del Norte, cuya “Los Tigres del Norte Way” fue develada en mayo de 2025 en la intersección de Fifth Avenue y 47th Street, en Sunset Park, Brooklyn.

Desde Colombia y República Dominicana llegan otros nombres: Silvestre Dangond, homenajeado con “Silvestre Dangond Way” en Manhattan en 2024.

Y en Washington Heights, la intersección de 176th Street y Wadsworth Avenue lleva desde 2022 el nombre de Johnny Ventura, una distinción póstuma para “El Caballo Mayor”.

A ellos se suma el productor Ralph Mercado, cuyo legado quedó inscrito en Brooklyn con “Ralph Mercado Way” en 2025, cerca del lugar donde creció y desde donde ayudó a impulsar carreras fundamentales para la música latina.

Así, Nueva York conserva estas grandes e inolvidables historias en discos, escenarios y recuerdos, pero también las dejó escritas en sus propias calles, ahí, donde nace la música para toda la vida.

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