Celebra “In the Heights” y tienta la posibilidad de comprar boletos a $28

Washington Heights será el punto de encuentro para una celebración muy especial de “In the Heights”. New York City Center llevará el domingo 23 de agosto una jornada gratuita al barrio que inspiró el musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes, con una promoción de entradas de sólo $28 dólares para su próxima temporada.

La actividad comenzará a las 9:00 a.m. en el United Palace y permitirá a los asistentes registrarse para acceder a una venta digital de última hora. La iniciativa forma parte del compromiso de City Center de acercar las artes a las comunidades y contempla 10,000 boletos a $28 dólares o menos a lo largo de la temporada de tres semanas.

Música, comida y talento de Washington Heights

La mañana tendrá música de La Mega 97.9 y contará con Frederick Martínez “El Pachá” como maestro de ceremonias. También habrá puestos de comida, obsequios gratuitos de merchandising de “In the Heights” y presentaciones en vivo de organizaciones y programas vinculados con City Center.

Entre los participantes estarán The Brotherhood Sister Sol, el programa Preludes! Summer Teen Theater Intensive de City Center y The Peoples Theatre Youth Company, entre otros. Además, el evento ofrecerá información y asistencia, tanto en inglés, como en español.

Los asistentes podrán registrarse en cualquier momento entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. Llegar temprano no aumentará las posibilidades de conseguir entradas. Todas las personas inscritas recibirán instrucciones y un código de acceso de un solo uso para participar, a las 2:00 p.m. del mismo día, en la venta digital de última hora.

Cómo conseguir las entradas de $28 dólares

Los participantes ingresarán a una sala de espera virtual y los boletos estarán disponibles por orden de llegada. Una vez admitidos, podrán comprar hasta cuatro entradas “Heights Rush” de $28 dólares para una función de “In the Heights”, cuya disponibilidad estará sujeta al inventario.

Sólo habrá 5,000 entradas destinadas a esta venta, por lo que registrarse no garantiza una compra. Para confirmar la asistencia a la celebración de Washington Heights, es necesario visitar NYCityCenter.org/HeightsRush.

La presentación de gala anual se realizará del 28 de octubre al 15 de noviembre de 2026 en el New York City Center, ubicado en 131 W 55th St., entre las avenidas Sexta y Séptima. La producción tendrá la dirección de David Mendizábal, coreografía de Mayte Natalio y dirección musical de Alejandro Senior.

“En el New York City Center, ampliar el acceso a las artes es fundamental para nuestra misión. El alcalde Fiorello La Guardia nos fundó en 1943 expresamente para que todos los neoyorquinos tuvieran acceso a los mejores artistas”, dijo Michael S. Rosenberg, presidente y director ejecutivo.

“Llevar esta celebración a Washington Heights se trata de acercarnos a nuestro público donde se encuentra y facilitar a los residentes del vecindario el acceso a boletos a precios accesibles sin tener que desplazarse hasta nuestras instalaciones. Estamos orgullosos de llevar un pedacito del City Center al norte de la ciudad y esperamos dar la bienvenida a muchos de nuestros vecinos de Washington Heights para que vivan sus historias en nuestro escenario este otoño”, añadió.

Jenny Gersten, vicepresidenta y directora artística de Teatro Musical, también destacó el vínculo de la producción con la zona: “’In the Heights’ tiene sus raíces en Washington Heights, y nos encanta poder ir al norte de la ciudad para celebrar el barrio y la comunidad que la inspiraron”, dijo. “Este evento especial es nuestra forma de dar las gracias con una mañana llena de música, baile, comida y presentaciones que reflejan el extraordinario talento artístico y el espíritu de la comunidad”.

Los boletos para “In the Heights” también estarán disponibles en NYCityCenter.org, a través del 212.581.1212 y en la taquilla del City Center.

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