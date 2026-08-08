“Times Travel”, la nueva experiencia inmersiva de One Times Square

La historia de Times Square ahora puede recorrerse, literalmente, a través del tiempo. One Times Square, el edificio que alberga la emblemática bola de Año Nuevo, abrió al público este 7 de agosto “Times Travel”, una experiencia inmersiva que convierte siglos de acontecimientos de Nueva York en un recorrido multisensorial.

La propuesta lleva a los visitantes, desde los primeros años del edificio, hasta las celebraciones de Nochevieja que han convertido al corazón de Manhattan en uno de los lugares más reconocibles del planeta.

Uno de los primeros espacios es “Cellar Crystal Core”, donde portales fotográficos activados por movimiento, y narraciones virtuales, permiten explorar los “recuerdos” de One Times Square. Después aparece “Times Machine”, un elevador de vidrio con tecnología avanzada que condensa siglos de historia en cuestión de segundos.

El recorrido también recrea la construcción de One Times Square como sede de The New York Times. Los visitantes pueden conocer aquel proceso desde la perspectiva de su entonces propietario, Adolph Ochs, y de los trabajadores que levantaron el edificio que se convirtió en el más alto de Nueva York cuando terminó su construcción en 1904.

La experiencia continúa con un vuelo virtual sobre Manhattan en la década de 1930, seguido por un recorrido en taxi por Broadway que atraviesa diferentes épocas, antiguos teatros, anuncios luminosos y acontecimientos que transformaron el barrio.

La bola de Año Nuevo como protagonista

“Medianoche eterna” concentra uno de los momentos más llamativos y emocionantes. La caída de la bola se presenta desde dos perspectivas, entre los asistentes de celebraciones del siglo pasado y mediante una tirolina virtual que cruza Times Square mientras el reloj se acerca a la medianoche.

Además, se exhiben cinco bolas históricas de Nochevieja, incluida una réplica de la primera, utilizada en 1907, y la “Gran Bola” que estuvo en servicio entre 2008 y 2025. Los visitantes podrán fotografiarse junto a ellas y también tendrán la posibilidad de adquirir un cristal Waterford auténtico de la edición 2025.

El recorrido termina en el Times Square Skywalk, una plataforma panorámica de 360 grados situada a 19 pisos de altura, con una pasarela de vidrio y vistas de un río a otro sobre la “Encrucijada del Mundo”.

“’Times Travel’ da vida a la historia de Nueva York a través del lente de Times Square y la Bola de Nochevieja, brindando a los visitantes la oportunidad no solo de ser espectadores, sino de conectarse con la energía y la magia del barrio y de esta celebración icónica durante todo el año”, dijo Michael Phillips, presidente de Jamestown, propietario y operador de One Times Square y creador de la atracción.

Las entradas cuestan desde $44 dólares por persona y están disponibles en el sitio oficial de One Times Square. La propuesta forma parte de la transformación del edificio como destino durante los 365 días del año, junto con i Candy NYC, Ever e I❤️NY Gifts.

El diseño y construcción estuvieron a cargo de Roto, mientras BHVR lideró el contenido y el diseño. SNA Displays proporcionó las pantallas LED y Synapse realizó la integración audiovisual. Elevate, por su parte, es el socio operativo y la agencia exclusiva de alianzas de marca de One Times Square.

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