Brotes de bacterias en alimentos: 4 errores comunes en la cocina que debes evitar

Con los brotes activos de Cyclospora, Salmonella y E. coli en Estados Unidos reportados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), es indispensable reforzar el manejo seguro de los alimentos para evitar enfermedades por contaminación de bacterias y microbios.

La prevención de enfermedades transmitidas por alimentos comienza con hábitos sencillos, pero respaldados por evidencia científica, explica Marlon Toscano, especialista en Higiene y Manipulación de Alimentos.

1. Colar los jugos con la mano

La mayoría de las personas no se lavan las manos correctamente. Recordemos que la piel porta microorganismos como Staphylococcus aureus. También pueden estar llenas de bacterias de origen entérico cuando el lavado de manos es inadecuado, por lo que, al entrar en contacto con bebidas listas para el consumo, pueden transferirse directamente a la bebida.

Utiliza siempre un colador de malla fina (de plástico de grado alimenticio o acero inoxidable) limpio para filtrar tus preparaciones sin tocar el líquido directamente.

2. Evita la contaminación cruzada

Utilizar las mismas tablas, cuchillos y utensilios de cocina para cortar carnes, frutas y verduras es una de las principales causas de contaminación cruzada, toda vez que bacterias como Salmonella spp., Campylobacter spp. y Escherichia coli productora de toxina Shiga pueden pasar de la carne a los vegetales.

“Si estos microorganismos se transfieren a alimentos que se consumirán crudos, no habrá un tratamiento térmico que los elimine”, advierte el experto.

La recomendación básica es emplear tablas de picar diferenciadas (por ejemplo, una tabla para carnes crudas y otra para vegetales y frutas) o, en su defecto, picar siempre primero los vegetales y al final la carne cruda.

3. Manejo seguro de los líquidos de la carne

A la hora de desechar los líquidos de las carnes crudas, se debe hacer con cuidado en el lavaplatos, asegurándose de que no salpique la comida ni las superficies. Al verterlos sin precaución se genera salpicaduras que pueden dispersar bacterias hacia platos, vasos y utensilios cercanos, favoreciendo la contaminación cruzada.

La solución: Vierte los líquidos suavemente muy cerca del desagüe para evitar salpicaduras. Inmediatamente después, desinfecta la tarja del lavaplatos con agua caliente y jabón o una solución desinfectante diluida.

4. Manipular alimentos con accesorios en las manos

Las manos deben estar libres de anillos y pulseras, ya que estos accesorios dificultan una correcta higiene de manos y acumulan microorganismos. Por su parte, el esmalte de uñas deteriorado puede desprenderse en la comida, mientras que las uñas artificiales presentan una mayor capacidad para retener bacterias que las uñas naturales bien mantenidas.

Lo más practico es retirar los accesorios antes de empezar a cocinar, mantener las uñas cortas y limpias mientras manipules ingredientes.

Adoptar estos pequeños cambios en tu rutina diaria marca la diferencia entre una comida deliciosa y una infección alimentaria. ¿Cuáles de estos hábitos aplicas ya en tu cocina?

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