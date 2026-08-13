Conmebol y FCF donan $1 millón de dólares para la reconstrucción tras terremoto en Colombia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmaron este jueves la asignación de un fondo conjunto de un millón de dólares destinado a las labores de reconstrucción y atención humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a diversas regiones de Colombia el pasado lunes.

“Con esta acción, la Conmebol y la FCF ratifican que el fútbol trasciende las canchas y permanece cerca de su gente, especialmente en los momentos más difíciles”, destacó la entidad rectora del fútbol sudamericano desde su sede principal en Luque, Paraguay.

“En momentos de dolor y dificultad, la familia del fútbol sudamericano reafirma su compromiso y extiende una mano solidaria al pueblo colombiano, acompañando a las familias y comunidades afectadas por esta emergencia”, puntualizó el comunicado.

Los recursos financieros gestionados por ambos organismos serán canalizados mediante la iniciativa oficial “Colombia, un solo corazón”, coordinada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.

Balance oficial en Colombia

De acuerdo con los últimos reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades gubernamentales, el movimiento telúrico ha dejado un saldo preliminar de 265 personas fallecidas, 3,494 heridos y 496 ciudadanos desaparecidos.

En cuanto a infraestructura, las evaluaciones registran la destrucción total de 11,347 viviendas, afectaciones estructurales en más de 53,000 residencias y el colapso de 140 edificaciones. La emergencia abarca a más de 24,000 familias en 403 municipios distribuidos a lo largo de 14 departamentos del territorio colombiano.

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