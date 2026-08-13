Jude Bellingham se reincorpora al Real Madrid: “Es un sueño trabajar con Mourinho”

El centrocampista inglés Jude Bellingham se unió este jueves a los trabajos de pretemporada del Real Madrid tras completar su periodo de descanso posterior al Mundial 2026. El futbolista de la escuadra merengue ofreció sus primeras impresiones sobre el nuevo ciclo deportivo liderado por el técnico portugués José Mourinho

“El Mundial fue una experiencia muy buena para mí y para mis compañeros de Inglaterra, pero estoy listo para volver y competir con mis compañeros del Real Madrid. Ojalá podamos ganar”, manifestó el volante en entrevista concedida a los medios oficiales del equipo español.

“Estoy corriendo mucho, con el calor, y estoy haciendo mucho fútbol con mis compañeros. Es difícil, pero es bueno para disfrutar. Este sufrimiento me gusta mucho”, comentó sobre la exigencia física de los primeros entrenamientos.

Respecto a la llegada de José Mourinho al banquillo madridista, Bellingham destacó el entusiasmo que le genera iniciar este proceso bajo la conducción del estratega portugués, con quien ya mantenía comunicación previa.

“Siento que tengo una relación con él ya y es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Sólo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por ver cómo es”, explicó el centrocampista.

Asimismo, el internacional inglés reflexionó sobre su evolución profesional dentro del vestuario de Valdebebas y transmitió optimismo de cara a las competiciones de la temporada: “Ahora soy un poco más hombre y tengo más experiencia. Tengo buenas sensaciones para esta temporada con los nuevos fichajes y el entrenador”, concluyó.

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