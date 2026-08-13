Casemiro alaba regreso de Messi con Inter Miami tras muerte de su padre: “Nunca había visto eso en mi vida”

Tras la muerte de su padre el pasado sábado, Messi volvió la noche del miércoles para jugar con el Inter Miami ante Club León en el Nu Stadium por la Leagues Cup. Un hecho que dejó sorprendido a Casemiro.

El mediocampista brasileño alabó la figura de Messi y lo calificó como “un ejemplo” de compromiso y resiliencia. Incluso aseguró que en todo lo que lleva de carrera no había sido testigo de una situación como esa.

“Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, sino con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí”, dijo en zona mixta tras la derrota 2-3.

Casemiro también destacó que era una de las razones por las que Messi “es tan grande” y uno “de los mejores de la historia, si no el mejor”.

VIDEO | El futbolista brasileño Casemiro, del Inter Miami, alabó el “compromiso” de su compañero de equipo Lionel Messi, quien disputó el partido de la Leagues Cup contra el León pese al reciente fallecimiento de su padre. pic.twitter.com/hPG0DLh23p — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 13, 2026

Messi reapareció el miércoles por la noche con el Inter Miami apenas cinco días después de la muerte de su padre, Jorge. Volvió al campo tras un viaje relámpago a Argentina para asistir a las exequias.

‘La Pulga’ disputó los segundos 45 minutos del partido pese a que no se había reincorporado a la disciplina de Inter Miami desde la muerte de su padre el sábado.

Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup tras su caída en octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Se despidieron de la Leagues Cup con una victoria en tres partidos y siete goles encajados. En la Major League Soccer (MLS) marchan segundos en la Conferencia Este.

La muerte del padre de Messi

Jorge Messi murió a los 68 años después de una enfermedad prolongada y mientras estaba internado en Rosario. De momento, la familia del astro argentino no ha revelado exactamente su padecimiento.

La enfermedad del padre de Messi se conoció durante el Mundial 2026, luego de que el ocho veces Balón de Oro estallara en llanto tras una de las remontadas épicas de Argentina en un partido.

Posteriormente, el argentino explicó en zona mixta que había estado viviendo momentos difíciles en lo personal. A los días, una presentadora en Argentina anunció de forma errónea la muerte del padre del exjugador del FC Barcelona.

El escándalo mediático y la información falsa obligaron a la familia Messi a publicar un comunicado aclarando la situación de Jorge Messi.



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