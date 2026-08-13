Deuda de tarjetas de crédito llega a $1.26 billones y la morosidad severa sube a 12.8%

Los estadounidenses acumularon $1.26 billones en deuda de tarjetas de crédito durante el segundo trimestre de 2026, un aumento de $21,000 millones respecto al trimestre anterior, según la Reserva Federal de Nueva York. El saldo nacional quedó así a pocos miles de millones del récord de $1.28 billones registrado a finales de 2025.

Para miles de familias trabajadoras que viven al límite de sus presupuestos, el aumento de la deuda llega acompañado de otra señal de presión financiera: la proporción de saldos con 90 días o más de atraso pasó de 7.6% a mediados de 2022 al 12.8% a comienzos de 2026, su nivel más alto desde 2011. Esto significa que aproximadamente uno de cada ocho dólares en saldos de tarjetas está gravemente atrasado.

El aumento preocupante en la deuda crediticia de los estadounidenses

El incremento de $21,000 millones no se debe a compras por gastos de lujo. De acuerdo con economistas citados por ABC News, el gasto de consumo sigue firme, mientras el alza en rubros básicos como comida y gasolina ha empujado a más personas a recurrir a sus tarjetas para llegar a fin de mes.

Este patrón no es exclusivo de un grupo económico. Alrededor de 175 millones de estadounidenses tienen tarjeta de crédito y aproximadamente 60% de ellos mantiene saldos revolventes, es decir, no paga el total cada mes.

Una encuesta de Achieve encontró que 55% de los consumidores usa sus tarjetas para cubrir gastos esenciales, no para hacer compras discrecionales, mientras que el 53% de los estadounidenses recurre a saldos de tarjeta para pagar necesidades básicas de vida, de acuerdo con otro estudio de la firma.

Lo que revela la economía estadounidense en forma de ‘K’

En los últimos meses, varios analistas económicos describen que la economía tiene un comportamiento “en forma de K”, donde un segmento de hogares mantiene finanzas sólidas y aumenta su gasto, mientras otro se hunde más en el atraso. Esta brecha es la verdadera advertencia sobre el total de la deuda de $1.26 billones.

“Hay muchos hogares que viven de quincena en quincena, y solo se necesita que ocurra una cosa para que caigan en morosidad”, sostuvieron investigadores de la Fed de Nueva York en una llamada con periodistas este martes.

Los mismos investigadores matizaron el dato: parte del salto en la morosidad de 90 días refleja deudas viejas que quedaron “castigadas” (dadas de baja) pero que permanecen en los reportes de crédito, no necesariamente nuevos atrasos. De hecho, la tasa de nuevas transiciones a morosidad se mantuvo relativamente estable, cerca de 6.97% durante el último año, aunque esta cifra sigue elevada.

¿Qué significan estos niveles de deuda para el lector hispano?

Para una familia promedio, estos datos se traducen en algo concreto: el saldo promedio de estadounidenses con algún tipo de deuda subió a $7,756 en el primer trimestre de 2026, un incremento de 1.9% frente a los $7,615 que se promediaban en 2025.

Estas cifras indican que quienes ya arrastran un saldo revolvente generan nuevos intereses que se acumulan mes tras mes, complicando cualquier intento de salir de la deuda. Según la encuesta de Achieve realizada en junio con 2,000 consumidores, 56% de los deudores dijo que necesitaría al menos seis meses para liquidar por completo su deuda de tarjeta.

Estos datos describen particularmente la situación de miles de familias que obtienen sus ingresos desde fuentes variables y tienen presupuestos ajustados, cuando enfrentan algún imprevisto (la reparación de auto o una emergencia médica), pueden provocar una situación de morosidad.

El panorama completo de la deuda de los hogares

La deuda de tarjetas es solo una parte del cuadro. El total de deuda de los hogares estadounidenses llegó a $18.8 billones, con la siguiente distribución:

Hipotecas: $13.12 billones

Deuda automotriz: $1.71 billones (nuevo récord)

(nuevo récord) Deuda estudiantil: $1.65 billones

Deuda de tarjetas de crédito: $1.26 billones

Líneas de crédito sobre el valor de la vivienda (HELOC): $459,000 millones

La deuda automotriz y las líneas HELOC también subieron entre abril y junio, mientras que la deuda estudiantil e hipotecaria disminuyó.

Lo que puedes hacer para protegerte con tu deuda de tarjeta de crédito

Ante este panorama, especialistas del Centro de Perspectivas del Consumidor de Achieve recomiendan pasos concretos para quienes ya sienten presión financiera:

Priorizar pagos esenciales como vivienda, servicios y transporte antes que las tarjetas

Contactar a los acreedores antes de faltar a un pago para negociar programas de asistencia o diferimiento temporal

Evitar recurrir a más tarjetas o adelantos de efectivo como solución rápida, ya que profundizan el problema a largo plazo, en vez de solucionarlo

Explorar opciones de alivio de deuda o asesoría de crédito si el saldo ya resulta imposible de manejar

Elaborar un presupuesto incluso si ya se atrasó un pago, para recuperar el control financiero

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la deuda de tarjeta de crédito en EE.UU.

¿Cuánto subió la deuda de tarjetas de crédito en el segundo trimestre de 2026?

La deuda subió $21,000 millones, alcanzando un total de $1.26 billones, según la Fed de Nueva York.

¿Qué significa que la morosidad de 90 días llegue a 12.8%?

Significa que ese porcentaje del saldo total de tarjetas tiene pagos atrasados por más de tres meses, el nivel más alto en más de una década.

¿Por qué sube la morosidad si el consumo se mantiene fuerte?

Investigadores explican que refleja tanto deudas viejas dadas de baja como presión real de precios altos en alimentos y gasolina sobre los presupuestos familiares.

¿Cuál es el saldo promedio de deuda por persona?

El saldo promedio entre quienes tienen deuda de tarjeta llegó a $7,756 en el primer trimestre de 2026.

¿Qué otras deudas de los hogares aumentaron?

La deuda automotriz llegó a un récord de $1.71 billones y las líneas HELOC también crecieron entre abril y junio.

¿Qué hago si ya no puedo pagar mis tarjetas?

Expertos recomiendan priorizar gastos esenciales, contactar a los acreedores antes de faltar a un pago y considerar asesoría de crédito antes de usar más tarjetas.

Conclusión

El salto en la morosidad de tarjetas de crédito muestra cómo la llamada economía “en forma de K” seguirá ampliando la distancia entre los hogares que logran ahorrar y los que dependen del crédito para sobrevivir.

Si los precios de alimentos y gasolina no ceden, más familias trabajadoras podrían verse forzadas a elegir entre pagar la tarjeta o cubrir gastos básicos en los próximos trimestres, tal como advierten los propios investigadores de la Fed de Nueva York.

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