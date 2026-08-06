La deuda en tarjetas de crédito sigue creciendo: Nueva York y Nueva Jersey están entre los estados más endeudados

Los estados de Nueva Jersey y Nueva York se encuentran entre los 10 estados con mayor deuda en tarjetas de crédito de Estados Unidos, con saldos promedio de $5,160 y $4,820 por persona, respectivamente, muy por encima del promedio nacional de $4,350, según un análisis de Achieve basado en datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El estudio también alertó que la deuda en tarjetas de crédito aumentó en los 50 estados durante el último año, una tendencia que refleja una presión financiera creciente para millones de hogares estadounidenses, incluidos los residentes del área metropolitana de Nueva York, donde el mayor costo de vida orilla a recurrir más frecuentemente al crédito.

Para las personas que mantienen su deuda activa, pagando solo los saldos mínimos cada mes, esa diferencia se traduce en cientos de dólares adicionales en intereses a lo largo del año.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Deuda de tarjetas en Nueva Jersey en el Top 3 a nivel nacional

Nueva Jersey se encuentra en el tercer lugar nacional de deuda en tarjeta de crédito, con un incremento de $210 dólares en el último año, un salto del 4.2%. Los $5,160 dólares de saldo promedio están 18.6% por encima del promedio del país, lo que representa cientos de dólares más de exposición a intereses para cada residente con tarjeta activa.

Nueva York también está en décimo puesto de la lista, con una deuda promedio de $4,820 dólares por persona, un 10.8% por encima del promedio nacional. Aunque el aumento anual de la deuda ($170 dólares) fue similar al del país en general, la cifra absoluta sigue muy alta para una región donde el costo de vivienda, transporte y alimentos ya consume gran parte del ingreso familiar.

“Lo que más llama la atención es que la deuda de tarjetas de crédito aumentó en todos los estados”, sostuvo Brad Stroh, codirector ejecutivo y fundador de Achieve. “Las cantidades varían considerablemente, pero en ningún lugar del país el saldo promedio disminuyó durante el año. Esto sugiere que no se trata solo de un problema local”.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

¿Por qué importa controlar la deuda de tarjetas de crédito para las familias hispanas?

En términos prácticos, arrastrar un saldo en la tarjeta mes a mes implica pagar tasas de interés que promedian 22.15% anual. Este costo adicional fácilmente puede duplicar el costo real de cualquier compra a crédito en pocos años. Para muchas familias, ese porcentaje va impactando otros rubros esenciales del presupuesto, como pagar la renta a tiempo o caer en mora.

Según Achieve, más de la mitad de los consumidores que mantienen saldo lo hacen para cubrir gastos esenciales como comida, servicios y vivienda. Esta tendencia es todavía más evidente en comunidades donde el ingreso familiar no ha crecido al mismo ritmo que la inflación.

Un informe reciente de la organización Student Borrower Protection Project señaló que 111 millones de estadounidenses, más del 40% de los adultos del país, no pueden pagar el total de su tarjeta cada mes y permanecen atrapados durante meses, pagando intereses récord.

¿Qué puedes hacer para detener la deuda en tu tarjeta de crédito?

El primer paso, de acuerdo con el propio estudio, es revisar la tasa de interés exacta de cada tarjeta y qué parte del pago mensual realmente reduce el saldo en lugar de cubrir solo intereses. Ignorar ese detalle mantiene a una familia endeudada por años.

Paga siempre más del mínimo cuando sea posible, priorizando la tarjeta con la tasa más alta

Consolida deudas en un préstamo personal con tasa fija si el saldo supera los $5,000 dólares

Evita nuevas compras a crédito hasta reducir el saldo actual por debajo del 30% del límite disponible

“El ritmo de crecimiento también es importante”, señaló Stroh. “Un saldo bajo puede volverse difícil de administrar si continúa creciendo más rápido que los ingresos familiares”.

El estado que hay que vigilar de cerca

Aunque Alaska y Hawaii encabezan la lista nacional con más de $5,200 dólares por persona, el dato que más preocupó a los analistas es la velocidad de crecimiento de la deuda en otros estados, no solo el monto total. Arizona, por ejemplo, registró uno de los saltos más pronunciados del país, con un aumento de $240 dólares en un año.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el incremento en la deuda de tarjetas de crédito en EE.UU.

¿Cuánto debe en promedio una persona en Nueva Jersey por tarjeta de crédito?

El promedio es de $5,160 dólares por persona, un 18.6% por encima del promedio nacional de $4,350.

¿Por qué subió la deuda en todos los estados sin excepción?

Según Achieve, el aumento generalizado sugiere que factores como el costo de vida y la inflación afectan a todo el país, no solo a regiones específicas.

¿Qué tasa de interés promedio pagan los consumidores hoy?

El promedio nacional en tarjetas que generan intereses es de 22.15% anual, según LendingTree.

¿Es Nueva York uno de los estados con más deuda?

Sí, ocupa el puesto 10 a nivel nacional con $4,820 dólares por persona, 10.8% más que el promedio nacional.

¿Para qué usan las personas su tarjeta de crédito en EE.UU.?

Más de la mitad de los consumidores con saldo pendiente lo usan para cubrir comida, servicios y vivienda.

¿Cuál es el primer paso para reducir la deuda?

Revisar la tasa de interés de cada tarjeta y priorizar el pago de la más costosa antes que cualquier otra.

Conclusión

Si la tendencia actual continúa, más estados podrían sumarse al grupo que ya supera los $5,000 dólares por persona antes de que termine el año, lo que presionaría aún más los presupuestos familiares en zonas de alto costo de vida como Nueva York y Nueva Jersey.

La recomendación de los analistas es clara: actuar ahora sobre las deudas con tasas de interés más altas, antes de que la brecha entre ingresos y deuda se vuelva más difícil de cerrar.

Sigue leyendo:

– Qué hacer si las deudas de tarjeta de crédito ya te están ahogando

– La deuda de tarjetas en EE.UU. rompe otro récord de $1.28 billones y ya te cuesta más cada mes

– Familias en EE.UU. ya pagan casi $2,500 al año en tarjetas y muchos no se dan cuenta