Los latinos dependen más de las tarjetas de crédito que otros grupos y pagan miles en intereses

Las familias latinas en Estados Unidos enfrentan niveles de deuda en tarjetas de crédito superiores a los de otros grupos demográficos y con ella tienen que hacer frente a altas tasas de interés y un costo de vida creciente.

Con tasas que, según la Reserva Federal, promedian más del 20% anual en los últimos dos años, mantener un saldo pendiente puede encarecer significativamente el uso de estos instrumentos, las compras cotidianas y dificultar la capacidad de ahorro de millones de hogares.

Esta presión es especialmente visible en estados como Nueva York, California, Texas y Florida, donde son más altos los costos de vivienda, transporte y servicios y obligan a muchas familias a recurrir al crédito para cubrir sus gastos corrientes. Esto provoca que una parte creciente del ingreso familiar sea destinada al pago de intereses y no a otros gastos más significativos como fortalecer el patrimonio familiar o construir un fondo de emergencia.

Mantener esa deuda mes tras mes puede hacerse insostenible, pero la buena noticia es que hay algunas estrategias que pueden reducir los intereses antes de que la deuda se salga de control y afecte otros rubros del gasto familiar.

¿Cuánto deben los latinos y por qué pagan más?

Según una encuesta de National Debt Relief de abril de 2026, el 72% de los hispanos en Estados Unidos tiene algún tipo de deuda, frente al 68% de los no hispanos. En tarjetas de crédito, el 41% carga saldo de mes a mes y tienen un saldo promedio de $10,933. Esto hace que el 43% se sienta agobiado por sus deudas, contra el 37% del resto de la población.

Por su parte, Consolidated Credit documentó en 2025 que el 83% de los hispanos comenzó el año con deuda en tarjetas, y que el 61% aprendió a manejarlas solo después de endeudarse, lo que revela un problema arraigado de falta de educación financiera.

De acuerdo con estos análisis, los factores que se repiten son:

Uso de la tarjeta para cubrir gastos básicos (renta, comida, gasolina)

(renta, comida, gasolina) Mayor proporción de trabajadores de ingresos variables (horas extra, propinas, contratos)

Menor acceso a productos de crédito más baratos, como líneas con garantía o préstamos personales con tasas menores

Por ello, el saldo promedio reportado por National Debt Relief en abril de 2026 es de $10,933 entre quienes cargan deuda mes a mes, con tasas que pueden superar el 24%. Eso significa cientos de dólares al año en intereses acumulados, mientras el saldo apenas baja.

El costo real de hacer solo pago mínimo

Uno de los problemas más extendidos es el pago del mínimo mensual, que suele rondar entre el 1% y el 2% del saldo total, incluyendo los intereses generados ese mes. A primera vista, este pago es atractivo, pero en la realidad puede alargar la deuda durante años.

Un ejemplo sencillo:

Deuda de $5,000 con una tasa del 24% anual

con una tasa del Si solo se paga el mínimo, al final el monto total es casi del doble del saldo original a lo largo del tiempo

Cada $100 que se dejan de pagar hoy se convierten en nuevos intereses en los próximos meses, hasta que el saldo crece por sí solo

Errores frecuentes que agravan la deuda de los latinos

En la experiencia de diferentes consejeros financieros comunitarios y organizaciones que trabajan con hispanos, hay patrones que se repiten:

Mezclar gastos básicos y compras discrecionales en la misma tarjeta, lo que dificulta saber qué se podría recortar

en la misma tarjeta, lo que dificulta saber qué se podría recortar No revisar la tasa de interés , asumiendo que todas las tarjetas cobran algo “parecido”

, asumiendo que todas las tarjetas cobran algo “parecido” Aceptar aumentos de límite de crédito como si fueran “dinero disponible”, cuando en realidad puede ser una fuente de endeudamiento

como si fueran “dinero disponible”, cuando en realidad puede ser una fuente de endeudamiento Usar tarjetas para enviar remesas o cubrir emergencias familiares sin plan de pago claro

Para muchas familias, el problema no es usar su tarjeta para una compra puntual grande, sino una suma de pequeñas decisiones que se acumulan.

¿Qué puedes hacer este mes para dejar de perder dinero?

Existe una serie de acciones concretas que pueden marcar una diferencia desde ahora:

Dejar de usar la tarjeta con mayor tasa de interés , incluso si tiene el límite más alto

, incluso si tiene el límite más alto Clasificar la deuda : una lista sencilla con saldo, tasa y pago mínimo de cada tarjeta

: una lista sencilla con saldo, tasa y pago mínimo de cada tarjeta Concentrar pagos extra en la tarjeta más cara (método “avalancha”), manteniendo el mínimo en las demás

en la tarjeta más cara (método “avalancha”), manteniendo el mínimo en las demás Negociar con el banco : en algunos casos, una llamada bien hecha puede bajar la tasa o conseguir un plan temporal de pagos

: en algunos casos, una llamada bien hecha puede bajar la tasa o conseguir un plan temporal de pagos Explorar apoyo en organizaciones comunitarias que ofrecen consejería financiera gratuita en español, especialmente en ciudades con alta población latina

No se trata de dejar de usar el crédito por completo, sino de dejar de regalar intereses innecesarios y reducir efectivamente el pago de la deuda.

Cómo evitar que las tarjetas financien la vida diaria

Una de las claves está en separar lo que es uso estratégico de crédito de una dependencia de la tarjeta para sobrevivir. Si estás en uno o más de estos supuestos, es una señal de alarma:

Usar la tarjeta para llenar el refrigerador todos los meses

todos los meses Pagar servicios básicos (luz, agua, teléfono) con crédito de alto interés

(luz, agua, teléfono) con crédito de alto interés No poder liquidar la totalidad de las compras del mes cuando llega el estado de cuenta

Con una deuda acumulada, la prioridad deja de ser “mejorar el puntaje crediticio” y pasa a ser no seguir profundizando la deuda. Esto implica:

Ajustar gastos fijos (plan de teléfono, suscripciones, servicios duplicados)

Buscar ingresos adicionales temporales para atacar la deuda más cara

Poner un límite claro al uso de la tarjeta: por ejemplo, solo para emergencias médicas reales o compras planificadas que se puedan pagar al corte

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la deuda de tarjetas en la comunidad latina

¿Por qué los latinos suelen pagar más intereses que otros grupos?

Porque frecuentemente reciben ofertas de tarjetas con tasas más altas, menor historial crediticio formal y menos acceso a productos más baratos.

¿Es mejor pagar primero la tarjeta con mayor tasa o la de saldo más pequeño?

Desde el punto de vista matemático, conviene pagar primero la tarjeta con tasa más alta, porque es la que genera más intereses. Algunas familias prefieren cerrar saldos pequeños. Lo importante es tener un plan y sostenerlo.

¿Cancelar una tarjeta es una buena decisión?

Cerrar una tarjeta puede afectar el puntaje si reduce el límite total disponible y sube tu porcentaje de utilización. Pero seguir acumulando deuda en una tarjeta cara también tiene costo.

¿Conviene consolidar la deuda en un solo préstamo?

Puede ayudar si el nuevo préstamo tiene una tasa significativamente más baja y un plazo razonable. El riesgo es cerrar las tarjetas, cancelar la deuda y luego volver a llenarlas.

¿Es buena idea pagar tarjetas con otra tarjeta u obtener avances de efectivo?

En general, no. Los avances de efectivo suelen tener tasas más altas y comisiones adicionales. Pagar una tarjeta con otra solo traslada el problema, y puede empeorarlo si la nueva tasa es mayor.

Conclusión

La deuda en tarjetas de crédito se ha convertido en una trampa silenciosa para miles de familias latinas en Estados Unidos: no solo recorta el ingreso disponible, sino que erosiona la capacidad de construir patrimonio y responder a emergencias. Cada dólar que se paga en intereses por una compra de hace meses deja de invertirse en estabilidad, educación o vivienda.

La buena noticia es que, incluso en escenarios difíciles, hay márgenes de acción: entender cuánto se debe, a qué tasa y con qué prioridad pagar es el primer paso para que el plástico deje de mandar sobre el presupuesto familiar y vuelva a ser solo una herramienta, no una condena.

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