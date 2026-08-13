Javits Center de Nueva York cumple 40 años “evolucionando”, generando miles de empleos y consumiendo menos energía

Ubicado muy cerca del río Hudson en Midtown West, Javits Center no es sólo el espacio de convenciones más grande de la Ciudad de Nueva York, sino también se ha convertido en parte de su historia, en las buenas y las agrias.

Además de albergar miles de celebraciones, exposiciones, convenciones y eventos de todo tipo en 40 años, fue un centro de vacunación masiva en 2021 -el primero en NYC- durante la pandemia del coronavirus y también acogió la fallida fiesta en la que Hillary Clinton iba a dar su proyectado discurso triunfal en las elecciones de noviembre de 2016. Más recientemente, en la primavera de este año, en una gala celebrada allí la organización benéfica más grande y de mayor influencia de la ciudad de Nueva York, Robin Hood, recibió $100 millones de dólares destinados a la educación preescolar de parte de Bezos Family Foundation, entidad filantrópica creada por los padres del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Ahora, durante los meses calurosos de verano, abre sus espacios al público para funcionar como refugio climático. Y sin olvidar que Javits Center también ha sido testigo del surgir de Hudson Yards, vecindario que pasó de ser “zona fantasma” a el más caro para vivir en la ciudad, siendo además el desarrollo inmobiliario privado más grande en la historia de Estados Unidos.

Como si Nueva York necesitase más proyección, Javits Center “fue creado con el objetivo de ayudar a la ciudad a atraer eventos de alcance mundial, grandes reuniones y ferias comerciales”, destacó un comunicado reciente. Su nombre oficial es “Jacob K. Javits Convention Center”, en honor a quien fuese senador republicano por el estado NY en el Capitolio. Irónicamente Javits falleció un mes después de la apertura del centro en 1986.

Su última ampliación finalizada en 2021 transformó la superficie y la capacidad operativa del recinto, añadiendo aproximadamente 1,2 millones de pies cuadrados, “incluyendo nuevas áreas de exposición, salas de reuniones y mejoras operativas”. Sus promotores aseguran que está en “evolución constante”, destacando que, por ejemplo, “contribuye a refrescar Nueva York mediante innovaciones en la azotea: el techo verde del Javits reduce la temperatura general del vecindario”.

Retos a mediano y largo plazo

Desde marzo del año pasado Joyce Leveston es la directora ejecutiva (CEO) de New York Convention Center Operating Corporation (NYCCOC), entidad que opera el Javits Center.

-Siendo Nueva York es un destino muy costoso, ¿cómo se posiciona el Javits Center dentro del competido sector de centros de convenciones de EE.UU.?

-Nueva York es un destino de primer nivel con un historial comprobado de aumentar la asistencia en un promedio del 12 al 15% cuando el Javits Center abre sus puertas a nuevos eventos. El Javits siempre ha sido pionero en innovación, y eso no ha cambiado. Hoy lideramos el sector en sostenibilidad, eficiencia energética y tecnología de seguridad, y somos el único centro de convenciones de EE.UU. que ha invertido en Wi-Fi 7. Eso es lo que distingue al Javits. Actuamos mientras otros solo hablan. Evolucionamos constantemente como un activo estratégico para representar no sólo a nuestra ciudad y a nuestro estado, sino también a nuestra comunidad y a nuestra gente. Transformamos el entorno y creamos la cultura que tantos otros socios y organizadores de eventos desean ofrecer. Nueva York no compite imitando lo que hacen los demás; nosotros marcamos la pauta. En el Javits queremos establecer nuevas mejores prácticas de las que otros puedan aprender, impulsando así el avance de todo nuestro sector. Lo que ofrecemos a cambio es una experiencia difícil de replicar en cualquier otro lugar. Cuando un evento llega al Javits Center los asistentes tienen acceso a restaurantes y opciones de ocio de primer nivel, así como a la cercanía con algunas de las industrias más influyentes del mundo, tres aeropuertos internacionales y los principales centros de transporte, todo ello a pocas manzanas de nuestras instalaciones.

“Lo que realmente distingue al Javits es cómo trasladamos esa energía de Nueva York al interior de nuestro edificio. Nuestro equipo, talentoso y dedicado, hace posible la magia cada día. El 11% de nuestros empleados lleva más de 20 años con nosotros y, dado que gestionamos nuestra propia plantilla, podemos contar con hasta 3,000 personas trabajando en nuestras instalaciones, todas ellas con el mismo compromiso de servicio y excelencia. Esa experiencia, ese orgullo y esa constancia son fundamentales. También entendemos que los organizadores de eventos actuales buscan socios que reflejen sus valores. La sostenibilidad está integrada en nuestra infraestructura y en nuestras operaciones”, agregó.

-¿Cómo aseguran la sostenibilidad y la sustentabilidad?

-Nuestros 2,006 paneles solares pueden suministrar hasta el 10% de la energía del edificio, mientras que nuestra cubierta vegetal ofrece aislamiento natural y, junto con otras iniciativas energéticas, ha contribuido a reducir 26% el consumo de energía. Logramos sistemáticamente una tasa de desvío de residuos superior al 40% en todas las instalaciones y colaboramos directamente con los organizadores para crear planes de gestión de residuos personalizados que respalden sus objetivos. A través de JavitsCares, los materiales sobrantes de los eventos cobran nueva vida en centros comunitarios, aulas y hogares de todo Nueva York. Además, nuestra granja en la azotea de un acre (4,000 metros cuadrados) abastece de productos frescos a nuestro equipo culinario interno, Cultivated, lo que permite que los ingredientes recorran apenas unos metros desde la granja hasta la mesa.

“Nos aseguramos de que la experiencia también tenga un marcado carácter neoyorquino. Priorizamos a los proveedores locales, destacamos los productos de Nueva York mediante ofertas gastronómicas y de bebidas como Taste NY, y creamos oportunidades para disfrutar del estado sin salir de nuestras instalaciones, incluyendo nuestro propio letrero de I LOVE NY. Todo esto responde a un propósito deliberado. No queremos ser simplemente un recinto; aspiramos a ser un activo estratégico para nuestros clientes y para la ciudad, el estado, la comunidad y las personas a las que representamos. Transformamos el entorno. Ayudamos a crear la cultura y las experiencias que nuestros socios y organizadores de eventos desean ofrecer. En definitiva, el Javits Center está concebido para el cliente, con la visión, la ambición y la energía propias de Nueva York“, añadió.

-¿Cómo visualiza el Javits Center dentro de 10 ó 20 años? ¿Cuáles considera que son sus mayores desafíos y ventajas?

-Dentro de 10 ó 20 años el Javits Center seguirá siendo lo que siempre ha sido: un motor clave para el desarrollo del West Side de Manhattan y una auténtica declaración de amor a Nueva York. Basta con observar todo lo que sucede a nuestro alrededor: desde la transformación del terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria hasta el futuro desarrollo de Site K (418 11th Av). La energía del West Side es electrizante, y el Javits se encuentra justo en el corazón palpitante de todo ello.

“Nuestra mayor ventaja siempre será nuestra gente y nuestra firme negativa a quedarnos estancados. Constantemente miramos hacia el futuro y nos preguntamos: ¿cómo podemos llevar esto al siguiente nivel? Esto se refleja en nuestro sistema de almacenamiento de energía mediante baterías -pionero en su clase-, con una capacidad de 3,5 megavatios-hora que ayudará a reducir nuestra dependencia de la red eléctrica. Y para todo ello es fundamental invertir en el equipo humano. El Javits Center siempre será un lugar donde las personas son la prioridad. Esto implica más formación, más desarrollo y más oportunidades para fortalecer el vínculo con nuestras instalaciones. Nuestro desafío radica en que ser pioneros en innovación significa no contar con un manual de instrucciones previo. Pero esa es, precisamente, la esencia de Nueva York: no esperamos a seguir tendencias, sino que marcamos la pauta”, continuó Leveston.

Comando de Hillary Clinton esperando los resultados de las presidenciales en 2016. Crédito: Matt Rourke | AP

Lee H. Perlman es el presidente (Chair) de NYCCOC. Previamente, de 1983 hasta 2020, fue “el impulsor y presidente durante largo tiempo de GNYHA Ventures, Inc., la rama comercial con fines de lucro de la Greater New York Hospital Association (GNYHA)”, según su biografía.

-Hoy en día los profesionales viajan menos por motivos laborales, mientras que las exposiciones e interacciones en línea han aumentado. ¿Cómo ha afectado el trabajo remoto al sector de las convenciones?

-Si bien el trabajo remoto ha crecido considerablemente, el deseo de establecer conexiones humanas significativas no ha desaparecido. En muchos sentidos, esto ha hecho que los encuentros presenciales sean aún más valiosos. Cuando las personas se reúnen en convenciones y eventos intercambian ideas, crean vínculos y mantienen conversaciones espontáneas que pueden dar lugar a nuevas asociaciones, innovaciones e incluso movimientos que transforman la industria. Esas interacciones imprevistas son difíciles de replicar en un entorno virtual.

-¿Está amenazado el futuro de los centros de convenciones y los viajes de negocios?

-Lo que seguirá evolucionando son las expectativas de los asistentes respecto a los centros de convenciones. Las sedes actuales deben dar soporte a una fuerza laboral cada vez más flexible y conectada. Contar con una conectividad sólida y fiable es fundamental. El trabajo remoto implica que los profesionales ya no tienen necesariamente que elegir entre asistir a una conferencia importante y participar en una reunión crucial en su lugar de origen. Los centros de convenciones deben proporcionar la infraestructura y los servicios que hagan posible ambas cosas.

“También observamos que los viajes de negocios están cada vez más vinculados al destino en sí, especialmente con el auge de los viajes que combinan negocios y ocio. Según un informe reciente de Navan, 55% de los viajeros de negocios realizó al menos dos viajes de ese tipo en 2024, y 84% afirmó que planeaba incorporar tiempo de ocio en su próximo viaje de negocios. Esto genera una oportunidad importante para los destinos que acogen convenciones. Nueva York está en una posición privilegiada para beneficiarse de este cambio. Navan ya ha clasificado a Nueva York como el principal destino para viajes que combinan negocios y ocio, y el Javits Center desempeña un papel clave en esa experiencia. Nuestro objetivo no es simplemente ofrecer un lugar para hacer negocios, sino contribuir a que venir a Nueva York para un evento sea una experiencia que justifique el viaje”, afirmó Perlman.

Administración de la vacuna Pfizer en Javits Center en Manhattan en 2021. Crédito: Justin Lane | EFE

Dimensiones y curiosidades del Javits Center:

-Construido en siete años (1979 a 1986), tiene entre 760,000 y 850,000 pies cuadrados de espacio de exposición.

-Se extiende por seis cuadras, en la frontera oeste de Manhattan, entre las calles 34 y 40 y las avenidas 11 y 12.

-Tamaño: más de 3,3 millones de pies cuadrados de superficie interior total tras importantes ampliaciones.

-Ofrece 102 salas de reuniones, cuatro grandes salones de banquetes y un techo vegetal de 6,75 acres.

–Taste of Javits es una experiencia de 90 minutos de “almuerzo y aprendizaje” (lunch & learn) en la que los participantes realizan una visita guiada y comparten un menú elaborado con productos de la granja situada en el techo. Costo: $125 por persona.

-Como parte de la celebración de su 40 aniversario, Javits Center activó Love Letters to New York (Cartas de amor a Nueva York), una campaña pública de narración de historias que invita a los neoyorquinos y visitantes a compartir qué es lo que más les gusta de la ciudad, hasta finales de 2026. Más información en la página oficial del recinto.