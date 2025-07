39 vecindarios de Nueva York son “millonarios” con Hudson Yards líder: ¿dónde vivir cuesta más y menos?

Con Hudson Yards liderando, 39 vecindarios en Nueva York tuvieron precios de vivienda superior a $1 millón de dólares al cierre del 2do trimestre de 2025 (abril/junio).

El último informe de PropertyShark destaca que Hudson Yards se mantuvo como el barrio más caro de la ciudad, con un precio de venta medio de poco menos de $6 millones de dólares. Sorprende más considerando que hace apenas unos años esa zona de Midtown West estaba prácticamente deshabitada. Inaugurado en 2019 a un costo de $25 mil millones de dólares, Hudson Yards pasó a ser el desarrollo inmobiliario privado más grande en la historia de Estados Unidos.

En general los precios subieron en Manhattan y Queens, y bajaron en Brooklyn y El Bronx. En este reporte Staten Island no fue considerado. Entre los vecindarios más caros hubo un precio de venta medio histórico para el mercado inmobiliario neoyorquino de $799,000 dólares, un aumento anual de 4%. Al mismo tiempo el precio de venta medio de Manhattan alcanzó su máximo en dos años: $1,2 millones de dólares, tras un aumento interanual de 2%. En general, 39 de los 50 barrios más caros de la ciudad superaron el millón de dólares, y 5 sobrepasaron ampliamente los $2 millones por apartamento.

TriBeCa recuperó el 2do puesto con un precio de venta medio de $4,15 millones de dólares, su máximo en los últimos seis años, tras un aumento interanual de 43%, recuperándose tras la sorpresiva subida de Little Italy en el primer trimestre de 2025.

En el 2do trimestre SoHo ($3,69 millones de dólares) ocupó el 3er puesto, seguido de Little Italy ($2,56 millones) y Hudson Square ($2,43 millones), completando así la lista de los cinco vecindarios de Manhattan que superan el umbral de los $2 millones.

Manhattan Beach en Brooklyn registró el mayor aumento en el precio de venta medio entre los barrios más caros de la ciudad, con un incremento interanual de 197%, hasta alcanzar casi $1,5 millones de dólares, lo que representa un incremento de casi $1 millón.

Carroll Gardens, también en Brooklyn, registró la mayor caída en el precio de venta medio entre los principales vecindarios de la ciudad (-32% interanual). Sin sorpresas, al bajar el precio allí se reportó el mayor aumento en el número de ventas entre los principales vecindarios (+129% interanual), según el informe.

Fresh Meadows se reincorporó al listado como el barrio más caro de Queens, con $1,15 millones de dólares como precio promedio de venta, impulsado principalmente por las viviendas unifamiliares. Manhattan y Brooklyn ocuparon el mismo número en la cima de los 50 vecindarios más caros, con 23 cada uno. Consulte aquí en detalle el reporte de PropertyShark que clasifica los precios de vivir en 50 vecindarios de Nueva York en el segundo trimestre de 2025.

Tras una gran oposición de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York (REBNY), el 11 de junio entró en vigencia la ley FARE que exige que las comisiones a agentes inmobiliarios (broker fee) las paguen quien los contrata -por lo general el casero-, y no como antes que la cancelaban siempre los inquilinos. Los analistas aún esperan ver cómo ello afectará los precios en el 2do semestre de 2025, comentó The New York Times.

Para denunciar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.

El costo de vivir en Nueva York: ¿vale la pena?

Según un análisis realizado en abril por el portal de asesoría financiera Smart Asset, el área metropolitana de Nueva York experimentó uno de los mayores aumentos en los precios de los comestibles entre las grandes zonas urbanas de Estados Unidos durante el último año.

Un análisis previo, publicado en marzo de este año, también ratificó que los costos de vida en Nueva York son los más altos del país: para 2023 ya había más de 2 millones de pobres en NYC (25% de la población), la mayoría negros, latinos y asiáticos. Se estima que desde entonces el número ha subido debido a la inflación de los últimos años y los recortes federales anunciados por el nuevo gobierno de Donald Trump, afectando Medicaid y cupones de alimentos, formalmente conocidos como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

En otra encuesta divulgada en marzo de 2024 apenas 30% de los residentes de NYC calificaron positivamente la calidad de vida en la ciudad y sólo la mitad planeaba quedarse viviendo aquí durante los próximos años.

El alto costo de vida es una de las razones que ha estado empujando a muchos neoyorquinos a marcharse de la ciudad. La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, parientes o la comunidad, alertó en marzo de 2024 un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio de SmartAsset en 2024 reveló que NYC es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia promedio debe ganar más de $300,000 dólares anuales para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos.

En diciembre de 2023 el Censo confirmó que Nueva York fue el estado que más perdió población en mudanzas tras el coronavirus. En 2022 Nueva York quedó con un curul menos en la Cámara Baja del Capitolio Nacional debido a esa disminución demográfica, que se venía manifestando antes de la pandemia y se aceleró desde entonces.