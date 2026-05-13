Fundación Bezos Family de Amazon donó $100 millones para educación preescolar en gala en Nueva York; Mamdani no asistió

Robin Hood, la organización benéfica más grande y de mayor influencia de la ciudad de Nueva York, recibió $100 millones de dólares destinados a la educación preescolar de parte de Bezos Family Foundation, entidad filantrópica creada por los padres del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

La donación servirá para establecer el “Fondo Patrimonial Jackie Bezos para la Primera Infancia” dentro de Robin Hood, organización benéfica que busca mitigar los problemas causados por la pobreza en NYC y también administra un fondo de ayuda para desastres en el área.

El fondo patrimonial lleva el nombre de la madre del fundador de Amazon, quien falleció en agosto del año pasado. La donación incluye el compromiso de aportar $25 millones de dólares adicionales -condicionados a una aportación equivalente de terceros-, lo que eleva el total a $150 millones.

Jackie Bezos (1946-2025) formó parte del consejo de administración de Robin Hood durante 10 años y presidió su Comité de Primera Infancia; a través del cual contribuyó a definir la estrategia de la organización en materia de atención a esa edad, según informaron los organizadores.

«Mi madre veía el potencial innato en cada niño y nunca dejó de trabajar para asegurar que ese potencial se hiciera realidad», declaró en un comunicado Mark Bezos, miembro del consejo de Robin Hood y hermano de Jeff Bezos. «Esta donación honra su legado y otorga carácter permanente a la labor que ella ayudó a construir en Robin Hood».

El anuncio de la donación para la educación preescolar marcó el inicio de la gala benéfica anual de Robin Hood, celebrada la noche del lunes en el Javits Center de Manhattan, evento en el que la organización lanzó una campaña para crear un fondo patrimonial de $1,000 millones de dólares con el fin de combatir la pobreza en la ciudad de Nueva York.

Entre los invitados se encontraba la gobernadora Kathy Hochul. El alcalde Zohran Mamdani, “quien ha hecho hincapié en su compromiso con la educación en la primera infancia, no asistió al evento”, destacó Daily News.. La gala recaudó aproximadamente $73 millones de dólares que financiarán más de la mitad del presupuesto anual total de Robin Hood para la concesión de subvenciones, abarcando áreas como alimentación de emergencia, vivienda, educación y capacitación laboral.

Para conmemorar la ocasión, varios edificios que conforman el perfil urbano de la ciudad se iluminaron con el característico color verde bosque de Robin Hood; entre ellos Bloomberg Tower, la Bolsa de Nueva York, el Barclays Investment Bank y el One World Trade Center.

“Robin Hood se ha convertido en un elemento esencial del tejido social de la ciudad de Nueva York”, afirmó en un comunicado Kenneth Tropin, presidente del consejo de administración de Robin Hood. “Desde el principio hemos estado junto a los neoyorquinos en sus horas más oscuras —tras el 11 de septiembre, la supertormenta Sandy y durante la pandemia COVID-19—, así como en la labor silenciosa y cotidiana de construir caminos para salir de la pobreza”.

En las semanas previas, Jeffe Bezos y su esposa Lauren Sánchez fueron blanco de una campaña alrededor de la ciudad llamando a boicotear su Met Gala 2026, el evento social más famoso de Nueva York. Se les acusa de impulsar la represión migratoria de ICE y de “explotación laboral” en Amazon, destacó la agencia EFE.

El día de la gala, el 4 de mayo, sindicatos de todo el país organizaron en Nueva York el evento «Ball Without Billionaires» (El baile sin multimillonarios), “una manifestación que puso el foco en los trabajadores de las empresas que conforman el imperio de Bezos”, comentó The New York Times.

En ese contexto el alcalde Mamdani, quien tampoco acudió a la Met Gala, aprovechó el día para alabar a los trabajadores de la industria de la moda en Nueva York incluyendo, en un aparente guiño a Bezos, a dos ex empleados de Amazon (Latrice Johnson y Lamont Hopewell) que actualmente promueven un proyecto de ley que obligaría a esa y a otras empresas similares a contratar a sus trabajadores de forma directa.

Un tercio de los adultos neoyorquinos (36%) y más del 42% de las familias con niños reportaron haber necesitado dinero extra para cubrir las necesidades alimentarias de su hogar en los últimos años, según un informe publicado en noviembre por la organización local Robin Hood y la Universidad Columbia.